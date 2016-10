Notícia Malson a Aveiro Andorra surt golejada amb pòquer de gols de Cristiano Ronaldo i jugant amb nou els últims vint minuts Cristiano Ronaldo salta per rematar de cap amb Rubio i Víctor Rodríguez. Autor/a: EFE/EPA/PAULO NAVAIS

Portugal necessitava una dosi d’autoestima i mostrar els seus galons de recent campió d’Europa. I va aconseguir-ho de llarg, davant d’una Andorra que sortia golejada, sense poder frenar el joc ofensiu rival, i cometent l’error de permetre’s el luxe de disputar els últims vint minuts amb dos jugadors menys.



El guió no podia ser pitjor de sortida. Tot allò que s’havia treballat per evitar que els lusitans s’avancessin amb un gol matiner va quedar en no res en les dues primeres ocasions. En el segon córner que tenia Portugal arribava el gol de Cristiano Ronaldo. Només havien passat setze segons del primer minut del matx quan el madridista obria el marcador, aprofitant un rebuig al centre de l’àrea de José Antonio, ahir titular deixant Pol a la banqueta. S’havia produït el pitjor plantejament que es podia imaginar d’inici, però la cosa encara es va complicar més, ja que al tercer minut Cristiano Ronaldo feia el segon. Aprofitava una centrada mil·limetrada al segon pal de Quaresma per rematar de cap.



El matx es faria molt llarg. Quedava tot un món per davant i res permetia pensar que no s’acabaria golejat. Seria un partit que faria mal. Portugal anava fent, però amb més tranquil·litat, mentre que els andorrans provaven de realitzar transicions i tractant de recuperar-se després de ser noquejats d’inici. En un servei de banda Víctor Rodríguez rematava massa creuat. A l’altra àrea, Cristiano Ronaldo es queixava que era objecte de penal en cada acció a pilota aturada. El jugador del Reial Madrid volia el hat-trick i el buscava. Als vint minuts rematava tot sol amb José Antonio batut, però no aconseguia girar el cap correctament i la pilota no agafava el camí a porteria. Vales era valent amb una falta des del cercle central. Veia Rui Patricio avançat, però xutava massa desviat. Quaresma, amb les seves centrades posava problemes en cada acció, i canviava de banda per col·locar-se a la dreta. El davanter del Besiktas servia una falta que Fonte rematava de cap a boca de canó i José Antonio miracolosament l’enviava a córner.



Cada centrada de Quaresma provocava un esglai. Cristiano Ronaldo no aprofitava la seva assistència per pèls, amb una rematada de cap que s’escapava per centímetres al costat del pal. Seguia el recital de Quaresma, passant ara cap a André Silva, que rematava al travesser. A pilota aturada seguia el perill. En la sortida d’un córner Fonte, sense oposició, no impactava correctament i el porter aturava sense problemes. El tercer gol local arribava just abans d’arribar al descans. Cancelo s’internava a l’àrea i es quedava sense forat, però en comptes de centrar va fer passar l’esfèrica entre José Antonio i el pal per marcar.



Tot anava en contra i en la represa encara va ser pitjor. El guió d’inici va ser força similar que al començament de partit. José Antonio ben aviat va tenir feina. Desviava a córner la rematada de Bernardo Silva. Cristiano Ronaldo va tardar només 1.24 minuts de la represa a fer el hat-trick, amb una rematada de primeres. Les ocasions portugueses s’anaven repetint. Moutinho ho provava de fora l’àrea i amb els punys rebutjava el porter i posterioment Cristiano Ronaldo, amb una falta des de la frontal, enviava la pilota a la barrera. Al 61 Andorra es trobava amb un nou entrebanc, amb l’expulsió de Rubio, que feia falta sobre el madridista al mig del camp i veia la segona targeta groga. Andorra es replegava i estava totalment tancada amb un jugador menys sobre el terreny de joc.



La fam de Cristiano Ronaldo continuava ben viva i aconseguia el pòquer de gols, amb una centrada de Quaresma al segon pal, Fonte baixant-la per a que marqués l’estrella lusitana. Tot va anar a pitjor amb l’expulsió amb vermella directa de Rebés, amb una falta completament desproporcionada sobre Cristiano Ronaldo al mig del camp. Quedaven vint minuts per davant i Andorra jugava amb dos menys, que va provocar que en el temps restant s’arribessin a veure a tots els jugadors de la selecció defensant dins l’àrea. A un quart d’hora pel final José Antonio es lluïa traient un cop de cap d’André Silva que es colava dins la porteria. Al 86 aquest mateix jugador no perdonava. Quaresma llançava una falta amb l’exterior de la bota des de la frontal, el porter es tria de sobre la pilota com podia i recollia el rebuig per materialitzar el sisè.



Portugal no es plantava aquí i en volia més. Lima evitava el setè en una rematada de Moutinho. Al temps de descompte Víctor Rodríguez realitzava una cavalcada en solitari que acabava en falta. Marc Pujol la llançava i Rui Patricio va haver estirar-se cap a la base del pal per atrapar-la. Finalitzava així un matx que porta a pensar en corregir moltes coses de cara al de dilluns contra el líder del grup B, Suïssa, a l’Estadi Nacional.