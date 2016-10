Notícia Baró reconeix que té «dubtes» de les explicacions de Mateu El president del grup demòcrata admet que els correus van ser el motiu de la dimissió El president del Grup Parlamentari Demòcrata, Ladislau Baró, a la sessió de control del Consell General del passat dimarts. Autor/a: MARICEL BLANCH

«La veritat és que amb els referits correus tinc dubtes». Així reconeixia el president del Grup Parlamentari Demòcrata, Ladislau Baró, en declaracions a EL PERIÒDIC que no confia al 100% amb la versió de l’exconsellera Meritxell Mateu que, malgrat abandonar el seu escó dimarts passat, insisteix en la seva innocència. La polèmica sorgeix amb la publicació, el mateix dia de la dimissió, d’uns correus electrònics que comprometien a Mateu amb pràctiques lobbístiques i que van obligar el grup parlamentari i el mateix Govern a prescindir de la consellera. «El que passa és que els correus desmenteixen o millor dit, matisen la seva versió», explicava Baró. Amb tot, el demòcrata insisteix en «concedir-li el benefici del dubte perquè no hi ha res provat però tinc més dubtes que abans de conèixer els correus, quan no en tenia cap».



24 hores abans de l’anunci de dimissió de Mateu, l’executiva demòcrata tancava files per la parlamentària davant dels mitjans de comunicació assegurant que podia comptar amb tota la confiança del partit. El motiu del canvi sobtat d’opinió dels taronges respon «claríssimament», segons Baró, a la publicació dels citats correus. «El que va canviar va ser l’aparició l’endemà dels correus electrònics a un mitjà de comunicació digital», va exposar.



El president del grup parlamentari remarca que Mateu sempre els va sostenir que la seva activitat no tenia «res a veure amb pràctiques lobbístiques». I aquells correus, agregava, «trencaven almenys la bona aparença d’aquesta afirmació». En tot cas, el president del grup demòcrata recorda que l’exconsellera segueix negant que hi hagués activitats il·legals i que té la presumpció d’innocència «tot i que els mails trenquen l’aparença que sigui així del tot».



Baró coneixia la relació amb BPA / D’altra banda, i tal com la pròpia Meritxell Mateu va explicar en una entrevista a l’agència ANA, el parlamentari va admetre que era coneixedor de la relació laboral que la demòcrata tenia amb Banca Privada d’Andorra (BPA). Baró va indicar que no en va informar a la Comissió Permanent perquè el Reglament del Consell General no preveu incompatibilitat entre el sector públic i el privat. «Les feines privades es poden fer», va apuntar. I va matisar que únicament li va recordar que treballava a temps complet per al grup demòcrata per tal que la seva feina com a assessora a BPA no influís en el bon funcionament del partit. «Em va garantir que ho faria i efectivament ho va fer», va assegurar.



D’altra banda, el conseller demòcrata també va deixar clar que el cas Mateu ha perjudicat la imatge de DA. Després de veure els correus, va recalcar, «ja vam veure que la solució per no perjudicar la imatge de DA, més del que ja es podia haver fet, era la dimissió». Mateu va anunciar la dimissió dimarts a les sis de la tarda.