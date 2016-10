Notícia Ld’A reclama explicacions i «posar fi als escàndols» Amadeu Rossell qualifica la situació política actual de "repugnant" El secretari general de Ld'A, Amadeu Rossell, en una entrevista amb EL PERIÒDIC. Autor/a: TONY LARA

Liberals d’Andorra (Ld’A) es mostra sorprès davant la «gran quantitat d’escàndols» que han aparegut recentment des de les files de Govern i que «malmeten la imatge del Principat». El secretari general de Ld’A, Amadeu Rossell, va qualificar la situació política actual de «repugnant» davant l’aparició «dia sí i dia també» d’escàndols que afecten membres de l’Executiu i del grup parlamentari que li dóna suport.



En aquest sentit, va exigir que es posi fi als «escàndols que apareixen contínuament». Per això, Rossell creu que «el que cal és donar explicacions immediatament i assumir responsabilitats si s’escau» en referència a les darreres notícies del cas BPA a les quals apareixen els noms de dos ministres del govern de Martí que haurien aprofitat informació privilegiada per fer moviments dels seus fons i els seus diners just abans de la intervenció de l’entitat.



Per a Amadeu Rossell és hora «d’acabar amb els silencis, l’obscurantisme i el secretisme». És per això que el secretari general dels grup liberal demana als ministres que s’expliquin: «la senyora Mateu va donar explicacions –sense gaire èxit, però en va donar– esperem que els ministres també ho facin».