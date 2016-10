Notícia Espot justifica els moviments dels seus comptes a BPA El ministre aclareix les operacions fetes abans de la nota del FinCEN El ministre Xavier Espot al Consell General. Autor/a: MARICEL BLANCH

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va justificar ahir davant dels mitjans de comunicació els moviments dels seus comptes de BPA i els de la seva família just abans que es fes pública la nota del FinCEN que va acabar amb la intervenció de l’entitat bancària per demostrar que desconeixia amb antel·lació les intencions del departament del Tresor nord-americà, tal com insinua un article publicat al diari digital Okdiario.



Espot va deixar clar només hi ha dues operacions anteriors a la nota del FinCEN als comptes dels seus pares i que estan «plenament justificades». El primer d’aquests moviments es va fer a les 10 del matí del 10 de març del 2015 i va ser la retirada en efectiu de 10.000 euros, «el que representa un 1% aproximadament dels dipòsits a títol privat que tenia la meva família nuclear» i, per tant, va afegir, «és absolutament irrisori». A més, va remarcar que «és una operativa absolutament habitual perquè el meu pare és una persona que té costum de voler tenir diners en efectiu».



La segona operació, va detallar, va tenir lloc a les 15 hores i va ser «un traspàs de 80.000 euros d’un compte de BPA a un altre compte també de BPA per pagar un Porsche que el meu pare es va comprar».



Després de l’anunci del cap de Govern, Toni Martí, de la nota del FinCEN, cap a les 17.40 hores, el seu pare va retirar «una part important del compte que té de titularitat privada amb la meva mare». Va ser, va assegurar, «en un moment en què tothom a Andorra sabia perfectament el que havia passat i molta gent estava retirant diners del banc». En el mateix moment, i com apoderat i gestor de «l’únic compte que jo tenia a BPA i amb el qual no operava, el seu pare treu 70.000 euros «sense consultar-m’ho». El ministre va assegurar que quan se n’assabenta, el 17 de març, va decidir reintegrar els 70.000 euros «perquè em va semblar que com a ministre tenia el deure ètic de fer una mostra de confiança cap a l’entitat intervinguda i de contribuir en la solvència de l’entitat».



Espot va manifestar que «vaig defensar que per sobre dels interessos particulars de la meva família estava l’interès general del país». En aquest sentit, va recordar que la seva família era, després de la família Cierco, la que tenia el paquet accionarial més important de BPA i que la intervenció «va suposar per a nosaltres un perjudici econòmic».