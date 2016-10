Notícia La ‘pel·li’ continua La Policia espanyola va seguir els directius de l’entitat bancària, segons ‘El Español’ Una de les antigues oficines de BPA. Autor/a: TONY LARA

La Policia Nacional Espanyola va establir un dispositiu de contravigilància sobre els màxims responsables de BPA, Higini i Ramon Cierco, en una de les seves visites a Madrid on es van reunir amb els agents policials als quals van entregar les dades bancàries de la família Pujol, segons va publicar ahir el digital El Español. Segons informa aquest mitjà com si es tractés d’una pel·lícula d’acció, la cita en un conegut hotel de la capital espanyola va servir per aconseguir les claus dels diners que els Pujol tenien al Principat i va ser motoritzada per funcionaris policials en el marc de la denominada Operació Catalunya.



Tal com informa el digital, els fets van tenir lloc el 6 de juny del 2014 per cinc agents de policia. Aquests haurien seguit l’exconseller delegat de BPA, Joan Pau Miquel, i el màxim accionista de l’entitat, Higini Cierco. Miquel hauria estat el responsable de facilitar la informació bancària als agents espanyols pressionat, segons va explicar Cierco davant de la Justícia el passat mes d’agost, per les amenaces rebudes per les autoritats de l’estat veí.



«A les 13 hores es detecta l’arribada a la sala d’un individu al qual els actuants identifiquen de forma clara i determinada com Joan Pau Miquel Prats [...] vesteix camisa blau clar i pantalons texans. Porta una maleta fosca (similar a les que s’utilitzen per a guardar ordinadors portàtils)», reflexa la documentació a la qual assegura haver tingut accés el mitjà espanyol.



La descripció, amb tot tipus de detalls, relata com els agents es distribueixen a l’hotel i als voltants. «El comandament policial va arribar a les 12.45 i es va situar girant a la dreta cap a la sala del piano», descriu. I com si es tractés d’una novel·la policial, prossegueix, «en una taula propera, dos policies de paisà contemplen l’escena. Un quart d’hora després, apareix el banquer andorrà».



«Joan Pau s’asseu sol en una taula de la zona de l’esquerra de la terrassa, extreu uns documents de la seva maleta i els hi dóna una ullada», consta a l’acta de seguiment.