La Cambra insisteix en la necessitat d’agilitzar els tràmits per a la inversió

Ja fa gairebé un lustre d’ençà que s’engegava el procés d’obertura econòmica i, amb aquest, començaven a arribar a Andorra les primeres marques de l’exterior. Després dels cinc anys d’experiència i malgrat que, segons ha informat recentment el secretari d’Estat de Diversificació Econòmica, Josep Maria Missé, la inversió estrangera representi el 3,4% del PIB andorrà, des de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS) es lamenta la farragositat i burocràcia per establir-se al Principat.



El president de la CCIS, Marc Pantebre, insisteix en la necessitat d’agilitzar el procés d’assentament per als empresaris forans que volen venir a establir les seves marques al país. El representant del sector privat lamenta la lentitud amb què encara es tramita l’arribada de marques, cas que des del Govern se’ls permeti instaurar-se a Andorra. Avui per avui, obrir un negoci costa, com a mínim, dos mesos. Un termini que Pantebre considera excessiu i que esdevé molt més complexe per a l’empresari que en qualsevol altre enclavament.

Dificultats per instal·lar-se / A la lentitud dels tràmits administratius per dur una marca nova i no nacional cal encara afegir una altra dificultat, segons va apuntar Pantebre: «Cada vegada els controls són més grans». El Govern estipula una sèrie de paràmetres a acomplir, uns «requisits» que, tal com va dir el president de la Cambra, «en ocasions no són fàcils». Tot plegat provoca que «l’autorització a la inversió estrangera, tot intentar-se tramitar amb celeritat, en cap cas baixa de dos mesos».



Els passos administratius a efectuar abans d’implementar un nou producte o bé a Andorra són encara molt complicats, però Pantebre valora els esforços que des del Ministeri s’esmercen en aquesta problemàtica. Tanmateix, insta a accelerar la maquinària, en vista de la importància que per a l’empresari té l’arribada d’inversió estrangera. Aquesta significació afecta a la tan sentida necessitat de desestacionalitzar el turisme: per a Pantebre, l’establiment de noves marques i, per conseqüent, l’ampliació del ventall comercial, ajudarà el país a atraure visitants que associen el seu temps lliure amb el «shopping», juntament amb altres atractius d’oci.