Desafecció i falta de «patriotisme», les causes de l’abstenció

La situació actual del món de la política, amb constants escàndols i decisions que no acaben d’agradar la població a què aquestes afecten, poden provocar dues reaccions en la societat que ha triat o que ha d’escollir les persones que la dirigeixin: d’una banda, aquests components poden revelar-se i vèncer els qui consideren que no els representen mitjançant l’arma més potent amb què compten per fer-ho, el vot. No obstant, existeix de l’altra banda una segona reacció possible. Aquesta passa per la desafecció. Per sentir desídia en abordar temes polítics, per no tenir cap mena d’interès d’endinsar-se en aquest àmbit en què s’hi mouen persones completament llunyanes i que porta inevitablement a menystenir un dret humà fonamental, el vot. L’andorrana no s’allunya del marc internacional i ha optat per aquesta segona reacció, i així ho van demostrar les darreres eleccions, amb una xifra d’abstenció superior al 60% en molts casos.



Els joves són en bona mesura els protagonistes d’aquesta inacció. Conscient d’això, el Fòrum Nacional de la Joventut (FNJA) ha organitzat aquest cap de setmana, al Parc Central, el debat L’abstenció no és la solució, en què hi van participar algunes de les faccions juvenils dels partits polítics andorrans. Les principals causes que van treure al respecte de la problemàtica els 40 joves que el presenciaven passen pel ja esmentat desencís, però també la creença que els que no participen de la política és perquè no se senten andorrans. Així ho va explicar el representant demòcrata, Jordi Ribes.



El membre de Demòcrates per Andorra (DA) va apuntar «la desafecció» i al fet que «molts joves no se senten d’Andorra» com a principals motius pels quals els més joves no participen de la política. «L’emmirallament amb Espanya», segons el jove polític i d’acord amb el comentant per la quarantena de participants, podria ser un altre dels orígens pels quals no s’apropen a les urnes.

Problema multicausal/ El president del FNJA, Roger Padreny va destacar, segons diu l’ANA, la importància d’aquest tipus d’acte perquè «creiem que és important que la gent participi en la societat». Padreny veu l’abstenció com «un problema multicausal i multidimensional».



Les conclusions extretes d’aquest debat les traslladaran als diferents partits polítics, per tal d’intentar cercar solucions a un problema cada cop més freqüent.

Amb tot, Jordi Ribes va destacar que aquest acte partia dels resultats de les enquestes del CRES, en vista que «hi havia un problema i volíem trobar solucions». Per a DA, la solució passava per «escoltar».