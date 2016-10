Setmana rodona del MoraBanc

La setmana i, per tant, l’inici de la tercera temporada a la Lliga Endesa del BC MoraBanc Andorra, no podia ser millor. La Penya, que venia al Poliesportiu sense conèixer la victòria, va oferir resistència fins el descans però va marxar de nou de buit. La segona part va ser un monòleg dels de Joan Peñarroya, inflexibles en defensa i amb un espectacle de cistelles de tots els colors per acabar dinou per sobre. Si davant el Gran Canària s’havien aconseguit 97 punts, ahir van ser 92. Tothom aporta en el joc coral d’un conjunt tricolor que ha començat com un tir.



Ben diferent va ser la posada en escena d’ahir, en comparació a la de feia 72 hores contra el Gran Canària. Defensar era la prioritat i la Penya es va haver d’emprar a fons per anotar. Buscar l’u contra u de Shermadini va ser l’opció a l’altra banda de la pista, on Ocampo tractava també que hi haguessin ajuts perquè el sostre georgià no pogués fer de les seves sota la pintura. Jelínek va aprofitar a la perfecció els espais que generava aquesta manera de defensar i en un metre que van donar a Shermadini, va treure un dos més u. La qualitat de l’extricolor Luka Bogdanovic, ovacionat quan l’speaker va pronunciar el seu nom als prolegòmens, va impedir que els de Peñarroya s’escapessin (12-6) i després de treure’s de sobre el setge del MoraBanc, Sàbat va aparèixer per anotar un triple, un tir lateral i una assistència per a què Gielo donés a la Penya el primer avantatge (14-15, minut 8).



Llavors van ser els de Peñarroya els que van passar a tenir uns moments difícils, també molt ben superats. Sàbat dirigia els seus per anar trencant una vegada rere l’altra la defensa tricolor. Un triple de Gielo va obrir una petita escletxa (23-28, minut 12), però també estaven inspirats Albicy, repartint caramels com si estigués a la sortida del col·legi; el més llest de la classe, Stevic; el sempre complidor Burjanadze, i Walker amb el seu canell de franctirador per fer un parcial de 10-0 en poc més de dos minuts i tornar a posar-se per davant (33-28, minut 14).



Va haver de sortir Bogdanovic per clavar un triple i despertar els badalonins. Com tira de tres, el serbi. Però tampoc es queda curt Jelínek, que va intervenir de la millor manera després que la Penya aconseguís quatre punts seguits vivint del rebot ofensiu (41-41). Va ser una constant d’intercanvi de cops fins el descans, amb lleuger avantatge tricolor gràcies a un triple de Burjanadze.



Només sortir al parquet, Abalde va tornar a igualar les coses, però l’errada infantil de cometre antiesportiva quan Stevic s’anava sol a cistella després de robar la pilota va costar-li caríssim a la Penya. El serbi no va fallar des del tir lliure i Albicy va anotar de tres per culminar un parcial de 7-0 (53-46). Després va prosseguir l’intercanvi de cops, però el MoraBanc anava a més i els visitants, a menys. Abalde la fica, Nacho Martín respon; triple de Bogdanovic, torna la moneda Jelínek. El duel estava sent trepidant, el públic estava bolcat i la bona defensa dels de Peñarroya va acabar provocant errades en la Penya. I com exterminadors, Stevic, Jelínek i Nacho Martín van donar una bona plantofada als de Diego Ocampo. 69-56. Tretze amunt a dos minuts per acabar el període.



El tècnic verd-i-negre va demanar temps mort. Exigia tensió als seus tancant els punys, veient els seus intimidats per un MoraBanc segur enrere, ràpid i eficient en atac. Crescut. Amb aquesta mateixa diferència va entrar al darrer quart (75-62) sense que el rival trobés solucions per eixugar la renda. Que consti que el Joventut va intentar la remuntada. Defensa al límit i transicions a la velocitat de la llum. La tàctica suïcida podia sortir cara o creu. En tot cas, els tricolors seguien ferms al darrere. En quatre minuts només es van veure quatre punts dels visitants i dos d’Antetokounmpo per al MoraBanc. El marge es mantenia (77-66).