Xus Rubio i Riera, per suplir les sancions de Jordi Rubio i Rebés

S’ha de «passar pàgina» va assegurar Ildefons Lima ahir, després del set en contra encaixat a Portugal. Perquè avui, tres dies més tard, sense gaire temps per recarregar les piles i per preparar el pròxim partit, toca Suïssa. No és la campiona de l’Euro, però sí una altra de les que van ser a França 2016. Amb una plantilla repleta de jugadors indiscutiblement top, que al setembre va debutar en aquesta fase de classificació per al Mundial 2018 amb un 2-0 contra el combinat lusità. La tricolor es medeix a una altra potència del Vell Continent, a les 20.45 hores a l’Estadi Nacional.



La convocatòria té dos canvis obligats: Jordi Rubio i Rebés van veure la vermella a Aveiro i han de complir sanció. Gabi Riera i Xus Rubio, que entra per primera vegada en una llista de l’absoluta, seran els seus relleus.



«A ningú li agrada ser golejat però entrava en la lògica. No hi ha temps per pensar en allò», va incidir a dir el capità de la selecció. En el record, però, sí queda el gran partit contra Letònia del 6 de setembre, que ha de ser l’exemple a seguir per a aquest partit: «A casa ho intentarem, tot i que som conscients de les grans diferències entre aquest equip i Suïssa», al qual Ilde va catalogar de «la selecció que més en forma està actualment» a Europa, «jove, amb talent i un bon futbol ofensiu».



Koldo Álvarez, que només ha gaudit del cap de setmana per preparar el partit, veu un punt a favor i un en contra en aquest detall: «D’una banda, ens farà oblidar ràpid la derrota a Portugal. De l’altra banda, s’han de corregir errades que vam cometre a Aveiro i m’hauria agradat tenir més temps». Amb tot, al seleccionador li preocupa «la construcció i la quantitat de jugadors que acumulen al mig quan ataquen». I sense oblidar les bandes, amb Lichtsteiner i Rodríguez. Tocarà defensar contra una selecció amb tant potencial.