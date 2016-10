Notícia L'atleta Iván Ramírez, molt greu després de ser apallissat L'agressor es troba en recerca i captura L'atleta, de verd, en una cursa d'aquest any. Autor/a: FACEBOOK

L'atleta Iván Ramírez, resident a Saragossa, es troba ingressat en estat molt greu i en coma induït per una pallissa, segons informa el diari Heraldo. L'esportista andorrà ha estat intervingut per una lesió cranial a la UCI de l'Hospital Clínic de Saragossa.



L'agressió va tenir lloc divendres passat i la Guàrdia Civil està buscant la persona que el va apallissar, probablement per gelosia, un home de nacionalitat búlgara.