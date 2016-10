Un veler de luxe convertit en un vaixell de refugiats

L’Astral és un veler de 30 metres construït en els anys 70 que sempre havia estat usat com un luxós vaixell d’esbarjo. Fins que la passada primavera el seu amo –conscient que en el mar pel qual navegava morien cada any milers de refugiats intentant arribar a Europa– el va cedir a l’ONG Proactiva Open Arms.



Després d’un complex procés de remodelació, l’Astral es va convertir en un vaixell de vigilància i salvament i va salpar rumb a les costes de Líbia per dur a terme la que seria la seva primera missió de rescat. El periodista Jordi Évole i l’equip del programa Salvados van voler formar part d’aquesta primera missió i –a bord de l’Astral– van anar gravant cada una de les situacions amb què es van anar trobant, conformant així el documental Astral, la primera experiència d’Évole i el seu equip en el cinema.

Projecció del documental

Dit documental es projectarà, durant aquesta setmana, en més de 130 sales de diversos cinemes d’Espanya amb la intenció de recaptar fons per a l’ONG Proactiva Open Arms. Andorra s’ha volgut sumar a aquesta iniciativa solidària projectant també el film als Cinemes illa Carlemany.



La projecció al país, que tindrà una durada de 101 minuts, es realitzarà aquest dijous a les vuit del vespre i el cost de l’entrada serà de cinc euros. El director dels cinemes, Jordi Torres, va detallar ahir durant la presentació de la projecció del documental que «el 100% del recaptat en les taquilles anirà destinat a l’ONG».



Torres també va matisar que s’espera omplir tota una sala dels Cinemes illa amb una capacitat per a 300 persones, tot i això, «si veiem que hi ha molta més demanda podem obrir una altra sala en cinc minuts, en aquest sentit no hi ha problema, perquè l’objectiu és aconseguir la major col·laboració possible».



Torres va destacar la importància de realitzar accions solidàries com aquestes, ja que es tracta d’un documental produït «pel nostre país veí» i la crisi dels refugiats és una crisi «a nivell mundial, i està bé que Andorra intenti participar en allò que pugui». Si els cinemes illa aconsegueixen omplir les 300 places previstes, el Principat podrà col·laborar en pal·liar la crisi aportant un total de 1.500 euros.

A banda de les projeccions en les sales dels diferents cinemes, diumenge que ve també es podrà veure el documental per la televisió a través del canal La Sexta.