‘Influencers’, els primers convidats de les Carnet Jove Experiències

Carnet Jove d’Andorra inicia aquesta setmana les #CJexperiències, xerrades que, en aquesta primera entrega, volen acostar el jovent del país a tres de les promeses de la xarxa. La conferència tindrà lloc demà dimecres a la sala d’actes del Centre Cultural La Llacuna a dos quarts de vuit del vespre amb tres influencers convidats: Belena Gaynor, Victoria Kemerer i Edwar Tiger, que aproparan als joves el fenomen dels líders de tendències a les xarxes socials.



Tots tres van començar la seva carrera a internet publicant les seves selfies i les seves aficions. Sumen milers i milers de seguidors a les xarxes socials i alguns ja es guanyen la vida amb les seves publicacions. Sota el títol Sóc viral. Coneix com treballen youtubers, instagramers i bloguers, Carnet Jove ha convidat Belena Gaynor, youtuber de les terres de Lleida amb més de 35.000 seguidors que comparteix al seu canal digital des de receptes de cuina als reptes de la seva vida. També hi participarà la blogger i instagramer Victoria Kemerer, que comparteix en els seus posts els seus viatges, els modelets que vesteix o les seves aficions, cosa que l’ha portat a ser guanyadora del Premi Marie Claire al millor bloc de moda. Finalment, Edwar Tiger, instagramer recobert de tinta que amb els seus tatuatges, postures divertides i irreverents ha aconseguit ser tendència a la xarxa social líder en fotografia i estar a punt d’arribar a la màgica xifra dels 100K seguidors.

Fenòmens a les xarxes socials/ Formen part de nous llocs de feina que s’han anat generant els darrers anys gràcies a l’avenç d’internet i de les xarxes socials. Ells gaudeixen de certa credibilitat en un sector concret de la població o sobre una temàtica de continguts concreta que publiquen recurrentment, que els ha portat a convertir-se en prescriptors de certes marques gràcies a la seva presència i influència. Les marques, gràcies a que són figures destacades a la xarxa, es mostren interessades pels seus serveis i, per tant, els contracten. Sembla fàcil, però no ho és. Fins arribar al punt en què les marques s’interessen per ells per voler pagar-los diners, han de passar mesos, o fins i tot anys, de picar pedra amb continguts de qualitat i que generin engagement amb els seus seguidors.



No només es busca que siguin molts els usuaris de la xarxa que vegin aquell contingut, sinó que també en participin i generin opinions o crítiques cap allò que es publica. És per això que no tothom que té seguidors és un bon influencer. A més, sovint la marca no busca una quantitat determinada de seguidors, sinó que els busca que aquest siguin «de qualitat», és a dir, el tipus de client potencial que té la marca i per tant, el millor receptor per les seves campanyes. No n’hi ha prou amb publicar i rebre els diners, sinó que un bon influencer és aquell que es vincula amb la campanya i mostra així compromís amb la marca.

La primera xerrada / La triple conferència, que s’emmarca dins del projecte #CJexperiències, pretén apropar als joves (i no tan joves) aquest nova professió emergent, la d’influencer, que ja és tot un fenomen arreu del món. Les tres xerrades formen part d’un mateix acte que s’inclouen en les experiències que Carnet Jove Andorra vol proposar en els pròxims mesos als seus associats i a tots els joves del país.