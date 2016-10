Foment aprova el projecte de la rotonda de Montferrer

El Ministeri espanyol de Foment ha aprovat definitivament el projecte de construcció de la reclamada rotonda a la cruïlla de la carretera N-260 a Montferrer. El tràmit ha tirat endavant i preveu un pressupost de licitació de 523.857 euros, segons ha informat RàdioSeu. Ara tan sols falta que es treguin a licitació les obres i s’executin, tal com s’ha fet els darrers mesos amb les rotondes de la Seu i Castellciutat.



Foment ha detallat que el futur pas giratori tindrà un illot central amb un diàmetre de 29 metres que permetrà distribuir el trànsit procedent o en direcció al poble de Montferrer, al costat esquerre, i a Bellestar, Aravell, Castellbò i l’aeroport, al costat dret.

Facilitats per girar / Dins de l’illot s’instal·larà una malla i un acabat superficial de grava. També hi haurà una vorera remuntable per facilitar el gir de camions i autocars i la il·luminació serà mitjançant un far al centre de la rotonda. Les obres també comportaran la construcció de voreres i passos de vianants al voltant del gir, juntament amb l’habilitació de dues parades d’autobús, una per cada sentit.

Altres obres / L’anunci de la licitació de la rotonda de Montferrer arriba després que aquesta tardor s’estigui completant els treballs de les dues noves rotondes a l’entrada oest de la Seu, situades davant del polígon de Lleteries i de l’Hotel El Castell de Ciutat.



Aquests dos punts giratoris ja estan operatius des de fa unes setmanes, cosa que –segons exposen els promotors de dites obres– ha contribuït notablement a millorar la seguretat en els accessos, especialment el que es troba per entrar a Castellciutat. Com ha passat amb la de Montferrer, és una obra que ha estat reclamada durant dècades pels veïns de la zona i voltants a causa de la seva perillositat, ja que en tots dos casos s’hi han registrat nombroses topades i accidents, alguns d’ells mortals.