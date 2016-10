Última prova per assegurar-se el podi

Limone sul Garda torna a ser l’última etapa de la Copa del Món. L’equip nacional compta amb tres corredors, i tots ells tenen l’oportunitat d’acabar al podi final del campionat. Ferran Teixidó en el de curses verticals i Òscar i Marc Casal en el d’Skyrace.



Teixidó, que competeix divendres, és el líder de l’especialitat des del primer tram del calendari i espera aconseguir el títol. Sap que no serà fàcil, perquè en aquesta cita hi seran tots els seus màxims rivals. A més la prova italiana puntua un 20% més que la resta. Per ser campió necessita un bon resultat. «Fer càlculs és molt complicat. Acabant entre els cinc primers tindria moltes opcions», assegura Teixidó. És líder amb 290 punts, seguit pel català Jan Margarit amb 254 i el txec Ondrej Fejfar amb 234. Confia a rebaixar el temps de 41.03 minuts que va aconseguir el 2014. Arriba en un bon moment i amb «motivació per quedar el més alt possible». Abans d’anar cap a Itàlia, i pels últims entrenaments realitzats, «les sensacions són bones i espero que surti una cursa com les que he fet durant la temporada».



Els germans Casal són cauts respecte a les seves opcions de podi després d’un curs llarg. Competeixen dissabte. L’Òscar és cinquè i el Marc sisè . «És difícil fer un bon resultat pel nivell que hi haurà. Tot i estar cansat vaig amb moltes ganes i intentaré donar-ho tot com sempre. Passi el que passi estic molt content de la temporada que hem fet tots tres i no se’ns pot retreure res», indica l’Òscar.