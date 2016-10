Iván Ramírez, en estat molt greu després de rebre una pallissa

Situació molt crística en la que es troba l’atleta andorrà Iván Ramírez. Va rebre una pallissa la nit de divendres passat i es troba actualment en coma induit a l’UCI de l’Hospital Clínic Universitari Lozano Blesa de Saragossa.



Segons l’Heraldo de Aragón, Ramírez s’intercanviava missatges a través de l’aplicació Whastapp amb una dóna. Suposadament un home que tenia una relació sentimental amb la noia, del que se sospita que és un ciutadà d’orígen búlgar, va conèixer els missatges i es va fer passar per ella per quedar amb Ramírez. L’agressió es va produir a Ejea de los Caballeros la nit de divendres, i pressumptament aquesta persona va apallissar Ramírez, que resideix des de fa anys a l’Aragó. A les dotze i mitja de la matinada de dissabte la Guàrdia Civil va tenir coneixement que hi havia una persona ensangonada i desorientada al costat d’un vehicle a la localitat saragossana. Ramírez va ser atès pels serveis mèdics i es va procedir a traslladar-lo a l’hospital.



Al centre mèdic de la capital aragonesa va ser intervingut quirúrgicament de les ferides patides al cap per causa de l’agressió, i els metges van decidir induir-li el coma. En les properes hores se li realitzaran noves proves per comprovar si es necessari i possible tornar-lo a operar. El Govern d’Aragó no va informar de més detalls sobre l’estat de salut de l’atleta. La investigació de l’agressió continua oberta i fins el moment no s’ha produït cap detenció.

Suport de l’FAA / Ahir la Federació Andorrana d’Atletisme (FAA) emetia un comunicat lamentant els fets ocorreguts i donava tot el suport tant al corredor com a la seva família. L’ens espera que pugui recuperar-se de les lesions que pateix i «pugui tornar a gaudir de la vida i del nostre esport que tant important es per a ell», assenyala en el comunicat. Ramírez és l’actual plusmarquista andorrà en les proves de 100 i 50 quilòmetres.