Les TIC, a l’alça en la causa de problemes psicològics

La Sala d’actes del Comú d’Escaldes-Engordany va allotjar ahir la xerrada Enganxat@?, Fem un bon ús de les noves tecnologies en motiu del Dia Mundial de la Salut Mental. Aquesta vegada, l’ull es posava en les malalties mentals causades per les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) que , «tot i no ser l’addicció comportamental més freqüent, cada vegada hi ha més casos, sobretot en joves i adolescents», assenyalava el psicòleg de la Unitat de Conductes Addictives del SAAS, Xavier Sumarroca.



Segons l’especialista, l’allunyament d’una persona «del seu grup d’amics o de la pràctica de les activitats més freqüents de forma progressiva podria ser un primer símptoma de patologia mental» causada per algun dispositiu de tipus electrònic. Respecte els videojocs, Sumarroca destacava que tenen «moltes funcions positives anivell de comunicació i d’oci» però que cal exercir «un control segur per evitar problemes majors, sobretot en el jocs en línia».



Per la seva part, la cap d’equip de Salut Mental de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, Gemma Garcia Parés, explicava que, a nivell mundial, «una de cada quatre persones estan afectades per algun tipus de malaltia mental, principalment ansietat i depressió». La metgessa destacava també que «cal lluitar molt pel tractament comunitari i l’abordatge precoç de les patologies», el que, segons ella, suposaria «una menor repercussió en qüestió de costos a nivell general».

A més, Garcia Parés va subratllar la necessitat de «treballar correctament per reinserir dins la comunitat totes aquelles persones afectades evitant així la necessitat de veure’s obligades a marxar fora».



Respecte l’estigma social –sobretot a nivell laboral– que pateixen totes aquelles persones amb alguna disfunció mental, «sembla com si tornés a ressorgir, després d’anys de treball en aquest tema», senyalava la presidenta de l’Associació de Familiars per a la Salut Mental a Andorra, Rosa Lluís, especialment en el dret «a tenir un contracte normalitzat o gaudir de totes les garanties a nivell laboral».



L’acte, que va tenir lloc a les set de la tarda, va concloure amb un piscolabis amenitzat pel duet de guitarra format per Marchan i Vilella.