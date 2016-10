Les 7es jornades de cinema espanyol programen cinc films

Sota l’organització de l’Ambaixada d’Espanya, els Cinemes illa Carlemany tornen a acollir un any més les Jornades de Cinema Espanyol durant els mesos d’octubre i novembre, que ja celebren set edicions. Totes les projeccions es duran a terme a les vuit del vespre, a excepció de Copito de nieve, que s’emetrà en horari de sessió infantil a les 11 del matí.



Amb un total de cinc films, aquest any les jornades comptaran amb la presència de l’eclèctic Juanma Bajo Ulloa. Director del clàssic Airbag i guanyador de la millor direcció al Festival Internacional de Montreal per La madre muerta o el Goya al millor curt per El reino de Víctor, el cineasta basc donarà el tret de sortida a les jornades amb Alas de mariposa, guanyadora de la Petxina d’Or al Festival de Sant Sebastià i que compleix 25 anys des de la seva estrena.



El método, de Marcelo Piñeyro, constitueix una producció hispano-argentina basada en l’obra de teatre El método Grönholm, de Jordi Galceran. Inclosa en el gènere del drama, la pel·lícula fou estrenada l’any 2005 i té una durada de gairebé dues hores. La comèdia Sin vergüenza, per la seva banda, va guanyar el Goya a la millor actriu de repartiment (Rosa Maria Sardà), així com també al millor director i millor actriu (Verónica Forqué) al Festival de Cinema Espanyol de Málaga. Dirigida per Joaquín Oristrell, va ser acollida amb molt d’èxit en la seva estrena l’any 2001.

DOCUMENTAL I INFÀNCIA / Quant Mare Nostrum. Un concert. Un viatge, es tracta d’un diàleg intercultural en forma de documental de creació dirigit per Michelle Brun i Stefan Haupt que consisteix en un diari de viatges per Europa i el nord d’Àfrica des de la perspectiva dels joves músics que el protagonitzen.



Pel que fa als més petits, Copito de Nieve, estrenada l’any 2011, explica la història d’un goril·la albí que arriba al Zoo de Barcelona. L’argument principal gira al voltant del refús que crea en el seus companys –que són negres– el nou inquilí, que no és ben acceptat dins de la comunitat de goril·les.



Amb el patrocini d’AndBank i Art Hotel, l’entrada serà gratuïta per a les cinc projeccions que s’han programat fins al dia 16 de novembre.