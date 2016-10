Notícia Espot denunciarà ‘Ok Diario’ per revelació de secret bancari El ministre ha exposat de nou els moviments bancaris del seu pare realitzats abans de la nota del FinCEN El ministre Xavier Espot. Autor/a: ANA/M.T.

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha anunciat que es querellarà contra Ok Diario per difondre informació «calumniosa i difamatòria» sobre la seva família i ell i, a més, ha donat instruccions «perquè tant a Espanya com a Andorra es facin les querelles oportunes per revelació de secret bancari i per calúmnies», segons va explicar ahir durant una trobada del partit Demòcrates per Andorra i de la qual se’n va fer ressò l’agència ANA.



Com ja va fer divendres passat amb una primera informació apareguda al mateix diari espanyol, el ministre va voler aclarir els seus moviments bancaris a Banca Privada d’Andorra (BPA) entorn del 10 de març, la data en què el FinCEN va emetre la nota que va provocar la intervenció de BPA i el seu posterior desmantellament. El mitjà que dirigeix Eduardo Inda va publicar ahir una informació que assegura que ell i el seu pare van vendre valors de BPA quan van conèixer que s’intervindria l’entitat.



Espot va aclarir que va ser el seu pare qui va vendre 168.000 euros (més dels 140.000 euros com diu Ok Diario) en concepte d’accions entre el 3 i el 5 de març, però que no va retirar els diners sinó que van quedar dipositats a BPA i, posteriorment, van ser bloquejats a causa de la intervenció com la resta de comptes corrents. El ministre va argumentar que encara no se sabia res de la intervenció i que els diners no van ser retirats, només traspassats d’un compte a un altre dins de la mateixa entitat bancària.



INFORMACIÓ PRIVILEGIADA / Espot va qualificar l’article de «clarament calumniós i difamatori», ja que «han agafat informacions parcials per construir un relat sense cap mena de fonament, fent un simulacre d’extracte de compte amb un collage d’operacions des del mes de gener que no tenen cap sentit les unes al costat de les altres». Per tot això, el ministre ha assegurat que es querellarà –tant a Andorra com a Espanya– per revelació de secret bancari i per calúmnies, ja que Ok Diario «m’imputen a mi i al meu pare un delicte, que és el de fer ús d’una informació privilegiada».



El titular de Justícia també ha decidit posar a disposició dels grups parlamentaris tots els extractes dels comptes privats tant propis com dels seus pares, per demostrar que «és absolutament fals» que sabessin amb anterioritat que hi hauria la nota del FinCEN i que en fessin un ús privilegiat.