Notícia Els nous programes ocupacionals ja han donat feina a 41 persones El Servei d’Ocupació informa que, des del 2013, hi ha 12 beneficiàries amb contracte indefinit A dalt, gràfic de la distribució de contractació per mesos en el període 2013-2015, i a sota, l’evolució dels treballadors dels programes del Servei d’Ocupació. Autor/a: SERVEI OCUPACIÓ

La modificació dels programes de foment de l’ocupació han proporcionat 41 contractacions des del mes de juliol fins a l’actualitat, segons ha informat el Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior en una resposta a una pregunta de la consellera del Grup Mixt Sílvia Bonet, publicada ahir al Butlletí del Consell General.



Segons les dades revelades, les 41 contractacions facilitades entre el mes de juliol i principis d’octubre es desglossen de la següent manera: 35 del programa de millora de l’ocupabilitat mitjançant el sector públic; una mitjançant el programa per al foment de la contractació indefinida en el sector privat; una altra pel programa per al foment de l’ocupació i la formació en el sector privat; dues pel programa de foment de l’ocupació en sones geogràfiques allunyades, i dues més del programa de foment de la contractació i la formació pràctica en el si de l’empresa dels joves actius de 16 a 20 anys. La pregunta de Bonet també demanava quantes contractacions s’han dut a terme a través dels diferents programes de foment de la contractació tant en el sector privat, públic o privat-públic des de l’any 2013. En el període 2013-2015, el nombre de persones contractades va ser de 1.074 (342 el 2013; 398 el 2014; 334 el 2015), a les quals s’hi han de sumar les 41 contractades el 2016.



12 INDEFINITS / La consellera Bonet també volia saber quantes de les persones contractades mitjançant aquests programes continuen treballant. Des del Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior s’ha aclarit que «els programes del sector públic dels anys 2013, 2014 i 2015 han finalitzat el seu període de vigència i per tant, no hi ha cap persona contractada en el marc dels mateixos». Amb tot, la resposta afegeix que «a nivell global, actualment hi ha 12 persones que s’han inserit al mercat laboral i continuen treballant per la mateixa empresa que els va contractar a través d’un dels programes de foment de la contractació en el sector privat».



La durada mitjana dels contractes a través dels programes privats és de 241 dies i 22 de les persones contractades ho han estat per un període superior a un any.



D’altra banda, també s’ha demanat quantes persones han aconseguit un contracte indefinit gràcies als diferents programes. «Amb els programes orientats al sector públic s’ha assolit la contractació temporal, durant sis mesos, de persones treballadores per fer feines que han contribuït a donar un servei a la col·lectivitat i s’ha pal·liat temporalment, però de manera àgil i immediata, els efectes de la crisi en moltes famílies en espera d’una millora del mercat laboral. En canvi, la contractació indefinida, s’ha incentivat a través dels programes orientats al sector privat. En concret, entre 2013 i 2015, s’han formalitzat un total de 19 contractes indefinits a través dels programes privats», s’argumenta des del Ministeri.



EN RECERCA DE FEINA / Des del Servei d’Ocupació s’ha informat que, en base a les dades de persones inscrites en situació de recerca de feina a la data de l’informe, de les persones que han estat beneficiàries de programes del sector públic del 2013 al 2015, només un 10% d’aquestes persones hi estan actualment inscrites en situació de recerca de feina. Del total de 116 persones contractades per programes del sector privat entre 2013 i 2015, només un 7% estan actualment inscrites al Servei d’Ocupació en situació de recerca de feina.



Tot i que la segona fase de contractació indefinida en els programes del sector privat només ha reeixit en un 16% dels casos, el Ministeri conclou que «el fet que els treballadors s’hagin acollit a aquests programes ha suposat una ajuda palesa per a la seva reinserció en el mercat de treball, com bé demostra el baix percentatge d’aquests treballadors que actualment es troben inscrits al Servei d’Ocupació en situació de recerca de feina».