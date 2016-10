Notícia Tres detinguts per sostraure màquines infantils Els furts van tenir lloc en un establiment comercial lauredià Objectes decomissats al grup d’assalt detingut a prop del riu Runer. Autor/a: POLICIA D\'ANDORRA

El Cos de Policia va informar ahir de la detenció de dues dones i un home no-residents, de 26, 28 i 54 anys respectivament, per haver forçat el pany i sostraure màquines infantils en un establiment comercial de la població de Sant Julià de Lòria. Les detencions van tenir lloc dimecres passat a les tres de la tarda a la frontera del riu Runer.



El balanç setmanal de detinguts durant la primera setmana d’aquest mes s’eleva fins als nou, amb tres delictes contra el patrimoni –en què s’inclou el robatori a Sant Julià–, tres contra la seguretat del trànsit, dos per injúries i calúmnies greus contra el cos policial i un últim per delicte contra l’administració de justícia.



Pel que fa als delictes contra la seguretat del trànsit –tots tres per una taxa d’alcoholèmia superior a la permesa–, dos d’ells van ser conseqüència de cometre una infracció de trànsit mentre que el darrer va ser detingut en una parada rutinària organitzada pel cos de seguretat.



En referència als altres delictes, dos homes de 47 i 22 anys van ser detinguts a Pas de la Casa dilluns de la setmana passada a dos quarts de dues de la matinada per un delicte contra el patrimoni i maltractaments, injúries i resistència greu a funcionaris de policia en l’exercici de les seves funcions. Després de causar danys en un establiment hoteler, els individus van passar a atacar els agents fins al punt de fer malbé un dels seus vehicles de patrulla.



Per últim, a un home resident de 29 anys se li ha retirat judicialment el carnet de conduir per uns presumptes delictes contra l’administració de justícia comesos divendres passat.