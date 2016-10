Notícia Esperança final Un golàs del debutant Àlex Martínez al minut noranta fa pensar en l’empat durant el temps de descompte Marc Vales i Ildefons Lima salten per evitar la rematada de Fabian Schär, ahir a l’Estadi Nacional. Autor/a: MARICEL BLANCH

En un mateix terreny de joc es trobaven dos països que destaquen en la seva història pel seu caràcter pacífic, sent neutrals al llarg dels segles en totes les guerres que es produïen al seu voltant. Durant bona part del partit així van mostrar-se, però al final una genialitat del debutant Àlex Martínez va donar una intensitat i emoció que fins llavors no s’havien vist.



Canvis significatius els que va realitzar Koldo Àlvarez respecte al matx de Portugal. Fins a cinc novetats es van presentar d’inici, amb l’entrada de Txus, Emili, Moisés, Pujol i Ludo. A més, per frenar la velocitat i el joc ofensiu helvètic es tornava a la defensa de cinc. Els visitants portaven la iniciativa, però en aquesta ocasió ni molt menys la selecció va patir el bany que van exercir els lusitans divendres passat. La xarxa defensiva permetia no haver de patir en excés. El joc va ser durant la primera part força ensopit, circumstància que ja anava bé als andorrans. Suïssa va trobar-se amb un penal a favor, comès per Lima sobre Mehmedi. Schär s’encarregava de transformar-lo.



El gol permetia als suïssos jugar amb la pausa necessària i anar fent. Passaven els minuts i tot estava força tranquil. Passada la mitja hora Ludo interceptava una passada i des de fora l’àrea ho provava, però el xut li sortia com a una passada entre línies cap a Víctor Rodríguez, però aquest es deixava la pilota enrera quan s’hagués pogut quedar sol davant Bürki. Tot seguit a l’altra àrea hi havia moviment. En una falta servida des del lateral Schäd rematava de cap i l’esfèrica s’escapava fregant el pal. El següent en provar-ho era Ricardo Rodríguez, llançant una falta que José Antonio no tenia problemes per aturar per baix.



El conjunt helvètic no tenia ganes de complicar-se el partit i va voler sortir per feina. Només començar en una jugada per banda dreta Ricardo Rodríguez assistia cap al primer pal a Seferovic, que no impactava bé i rematava massa alt. José Antonio es lluïa més tard rebutjant el xut de Lang. Al minut 54 Pujol servia un córner a la frontal de l’àrea, on esperava l’esfèrica tot sol Ludo. Aquest etzibava un xut tal i com venia, que va sortir-li fort, però desviat. Qui va voler sortir a la foto va ser Shaqiri amb una xilena que no encertava a impactar. Sí que ho feia per darrera Seferovic, amb Emili desviant la rematada. Andorra se sentia còmode i aconseguia arribar a zona de tres quarts amb pilota controlada, obligant els suïssos a no despistar-se. Mehmedi, amb un xut ajustat a la base del pal, feia que José Antonio mostrés reflexes enviar la pilota a córner. El següent en provar-ho era Xhaka, amb un cop de cap fluix i centrat que aturava el porter.



Àlex Martínez, protagonista / Al minut 72 sortia al camp qui revolucionaria el partit. Àlex Martínez debutava amb l’absoluta. La selecció es trobava còmoda, esperant la seva oportunitat. Però en canvi va trobar-se amb el segon gol en contra. Una pèrdua de Marcio al mig del camp permetia Shaqiri realitzar una jugada per banda dreta i centrar per a que Mehmedi rematés de cap i ampliés diferències. Aquest era un partit en què ningú es rendiria. Schär i Xhaka van tenir a les seves botes el tercer. Mehmedi gaudia d’un u contra u amb José Antonio, superava al porter, però l’esfèrica se li escapava i sense angle va passar-la cap enrera sense trobar cap company.



El partit encara tenia moltes coses a dir. I sobretot Àlex Martínez. En una ràpida jugada, conduint l’esfèrica, no s’ho pensava dues vegades per rematar des de fora l’àrea veient el porter un xic avançat, superant-lo amb un xut col·locat i potent. Dia màgic per al juvenil de l’FC Andorra, que a més de debutar feia els divuit anys. Excel·lent regal d’aniversari que es feia ell mateix per complir la majoria d’edat. Just llavors apareixia l’electrònic mostrant quatre minuts d’afegit. I aquí l’emoció va ser màxima. Andorra anava a totes. Creia en aixecar un partit que s’havia complicat. I va tenir la seva ocasió a pilota aturada. Cristian servia en curt una falta i Lima s’encarregava de rematar, amb un xut ras que el porter aturava. Els andorrans volien que el matx s’allargués, però l’àrbitre xiulava el final quan tenien la pilota i ho seguien intentant. Suïssa, que venia amb la intenció de golejar pensant en el goal average general, va acabar patint. I molt. Qui no van patir, però van fer el viatge en va van ser els dos representants de l’FC Barcelona, Robert Fernàndez i Urbano Ortega, que venien a veure Lichsteiner i van quedar-se amb les ganes perquè no es va moure de la banqueta.