Notícia Espot defensa «polítiques decidides» per als padrins El ministre d’Afers Socials debuta al dinar de la gent gran A dalt, Martí saluda els cuiners del Rebost del Padrí, càtering de la Festa Magna. A sota, Espot fa el seu discurs davant dels 600 convidats. Autor/a: Maricel Blanch

La primera Festa Magna que viu Xavier Esport com a ministre d’Afers Socials va servir per recordar que sí s’han dut a terme «polítiques decidides» a favor de la gent gran, «ben al contrari del que s’ha dit». El ministre va fer una repassada a alguns dels punts en què s’han donat passes endavant des que Toni Martí és el cap de Govern: «No només el tercer pagador o les pensions contributives que paga la CASS, sinó també les pensions no contributives. L’aprovació de llei de serveis socials i sociosanitaris durant l’última legislatura va ser un pas endavant per a la gent gran, va reforçar i consolidar les pensions de solidaritat per a ells. Les persones que no perceben el suficient poden arribar així al salari mínim que permet una vida digna. Fins llavors, aquesta pensió estava indexada a l’import econòmic de precarietat, de 925 euros», va recordar.



Espot també va incidir en què a mesura que augmenten els salaris mínims «també ho fan les pensions per a la gent gran», com també va deixar clar que el llindar d’accés «s’augmenta en un 20% per cada membre amb discapacitat o en famílies monoparentals, el fet de percebre la pensió de solidaritat suposa la cobertura sanitària a càrrec del Govern.



ATENCIÓ DOMICILIÀRIA / Sobre el tema que s’està cuinant ara a l’Executiu, el del pla de xoc de l’atenció domiciliària, va insistir en què es vol evitar la residencialització: «Volem que els que hi vagin tinguin un grau de dependència alt. A la resta, els atendrem a casa seva, no els desvincularem del seu teixit familiar».



Tot i que encara no està definit, el ministre d’Afers Socials va recordar que la titularitat és del Govern però que es pot delegar als comuns. «Hem d’acabar de decidir qui es fa càrrec de la gestió; en tot cas, potenciarem l’atenció domiciliària amb qualitat, amb les mateixes tarifes i de manera harmonitzada a tot el país».



En aquest sentit, el cap de Govern, Toni Martí, també present al dinar, va anunciar que el proper divendres mantindrà una reunió amb els cònsols per tractar de manera més aprofundida temes competencials.



Un discurs que va acabar reforçant amb un «queda encara camí per recórrer» o «hem d’escoltar les seves reivindicacions». En tot cas, tot i el caire festiu i de bon caliu que es va viure al Complex d’Encamp, el president de la Federació de la Gent Gran, Simó Duró, tampoc es va callar en el discurs de benvinguda i, una vegada més, va reclamar més atenció per a ells: «Volem millores per unes pensions dignes». Duró va recordar que per sota dels 1.000 euros no es pot viure dignament a Andorra. L’etern missatge.