Notícia Andorra produeix al país un 15% de l’energia que consumeix El Ministeri de Medi Ambient està analitzant dos zones del Principat per instaurar-hi aerogeneradors La ministra Calvó presenta les terceres jornades del Paisatge i Energies Renovables abans de signar el pacte amb les mútues i distribuïdores, ahir. Autor/a: SFGA/CESTEVE

El Llibre Blanc de l’Energia especifica que Andorra hauria d’arribar a produir al país –d’aquí a uns 10 anys, aproximadament– un 33% de l’energia que consumeix. A hores d’ara, en produeix al voltant d’un 15%, i segons va destacar ahir la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, «tota és d’origen renovable».



Calvó també va matisar que la intenció és assolir aquest 33% però garantint una adaptació al paisatge i procurant que aquest pateixi el menor impacte possible. Seguint aquesta premissa, el Govern i les diferents mútues i distribuïdores elèctriques del país van signar ahir el pacte pel Desenvolupament de l’Estratègia Nacional del Paisatge. Un conveni que ja han signat altres sectors, com el de les estacions d’esquí, i que té el propòsit d’establir un equilibri entre l’evolució cap a les energies renovables i el manteniment del paisatge i el medi ambient.



D’altra banda, el director general de Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA), Albert Moles, va indicar que assolir un 33% de producció «d’aquí a 10 anys no és un objectiu descabellat. Hi ha molta feina a fer però al final és també una oportunitat per al país». Des de l’Associació d’Entitats del Sector Energètic (AESE), Joan Carles Grau (el portaveu) va aclarir que la idea «sempre ha estat apostar per l’energia i la integració en el paisatge, i quan la ministra ens va proposar la signatura d’aquest pacte vam voler estar-hi adherits».



Pla sectorial / Calvó també va remarcar que actualment el ministeri està treballant en un pla sectorial d’infraestructures energètiques «que preveurà que hi hagi instal·lacions de producció energètica renovable al país, i també es mirarà que aquesta instal·lació es faci de la manera més harmoniosa possible i quedant integrada al màxim en el paisatge».



La ministra espera que aquest pla pugui estar enllestit a finals d’any, «això representa que hi haurà implementació d’aerogeneradors, d’energies fotovoltaiques i altres instal·lacions d’ecogeneració». Calvó va assegurar que el ministeri aposta per un «mixt energètic. El pla sectorial inclou una proporció important d’energies renovables, perquè és important anar cap aquesta transició energètica i també preveu instal·lacions d’ecogeneració, que són molt més eficients que les instal·lacions de gasoil que tenim ara».



El pla sectorial anirà acompanyat d’un estudi de sostenibilitat ambiental «que preveu tots aquests aspectes d’adaptació a l’hora de distribuir la instal·lació de noves energies al territori».



Dues zones en anàlisi / Calvó també va destacar que actualment s’estan analitzant dos zones del Principat «per poder posar-hi aerogeneradors. I després també apostarem per les energies fotovoltaiques i seguirem apostant per l’energia hidràulica, que és la més tradicional a Andorra».



D’altra banda, Moles va remarcar que el Principat viu, en part, del turisme de muntanya, «i és molt important mantenir l’equilibri» entre els paisatges del país i les energies.



A més, «al Principat hi ha moltes instal·lacions que estan ocupant terrenys privats, com és el cas de FEDA, i tot això s’ha de pactar i s’ha de parlar molt bé» per mantenir el territori, en especial si tenim en consideració «les dimensions d’Andorra», va afegir Moles.



Aquest aspecte s’inclou en el pacte, doncs segons matisa el director general, «se’ns demana que tinguem en compte el paisatge a l’hora de realitzar infraestructures i que n’analitzem l’impacte».



Energies de referència / Moles també va puntualitzar que les «principals» energies que s’implementaran en les propers anys seran: l’eòlica, la hidràulica i la fotovoltaica. Però que a Andorra «també hi ha una altra font d’energia força significativa, que és la de residus, i se li podria treure molt potencial».