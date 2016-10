Tanquen el cercle sobre l’agressor de Ramírez

L’estat d’Iván Ramírez continua en situació crítica, mentre segueixen les investigacions per detenir el presumpte agressor de l’atleta andorrà. Encara no s’ha produït cap arrest, però es preveu que es pugui produir en les pròximes hores.



Els agents de la comandància de la Guàrdia Civil de Saragossa no volen donar pistes sobre la investigació que estan efectuant, però tanquen el cercle per detenir el principal sospitós, un ciutadà de nacionalitat búlgara, que es valora que pot haver marxat d’Aragó fugint de la justícia. També es treballa sobre la via que poguessin haver-hi més responsables en l’agressió. Ramírez continua a l’UCI de l’Hospital Clínic de Saragossa en coma induït amb greus lesions cerebrals. En un primer moment es va apuntar un tema sentimental el motiu de l’agressió, però la parella de Ramírez, Ana, assegura que si se’l va trobar a Ejea de los Caballeros és perquè «té molta família allí i va voler parar-hi abans d’anar a sopar amb la seva mare a Erla», on resideix.



L’entorn de l’atleta s’estranya dels fets ocorreguts perquè és una persona que «no busca mai problemes, ni bronques», i «en poques ocasions l’hem vist discutir amb ningú, pel que ens sorprèn molt que li hagin donat una pallissa». Esperen que ben aviat «es pugui conèixer el que realment va succeir aquella nit». La seva parella indica que «ara el que més importa és que es posi bé».