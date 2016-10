Notícia Nargó, Tremp, Soriguera i Sort obren avui l’ajuntament Molts municipis catalans no celebren avui el 12 d’octubre Una vista del poble de Sort. Autor/a: EL PERIÒDIC

Els ajuntament de Coll de Nargó, Tremp, Sort i Soriguera formen part de laquinzena de municipis de la demarcació de Lleida governats per ERC que avui, 12 d’octubre, atendran la ciutadania a l’edifici consistorial amb normalitat, segons ha informat l’ACN i ha recollit RàdioSeu. Els regidors estaran a la casa de la vila de cada poble per rebre «consultes i suggeriments».



L’alcalde de Sort, Raimon Monterde (Fem Municipi), arribarà a l’ajuntament «des de primera hora», juntament amb el primer tinent alcalde, Baldo Farré (CUP) i l’altre regidor de la CUP, Pere Bascones, per «fer gestions i feines pendents». A Soriguera també funcionaran aquest dimecres. L’alcalde, Xavi Pedemonte (CUP), serà l’encarregat d’obrir l’ajuntament i atendre el públic. A l’ajuntament de Tremp, la primera tinent alcalde, Maria Pilar Cases (ERC) i la resta de regidors de la formació republicana van explicar que aniran a l’ajuntament expressament «com a gest de rebuig a aquest festiu», el 12 d’octubre, Dia de la Hispanitat i festiu nacional a Espanya.



D’altres ajuntaments de Catalunya també atendran el veïnat: Berga, Linyola, Torrelameu, Argentona, Sant Pere de Riudebitlles, Capellades, Sant Guim de Freixenet, Sant Guim de la Plana, Agramunt, Bellcaire d’Urgell, Celrà, Viladamat, Mieres, Verges i les Planes d’Hostoles, entre molts d’altres. Els alcaldes de Cervera, Tàrrega i les Borges Blanques han anunciat que treballaran «com qualsevol altre dia» tot i que els ajuntaments estaran tancats al públic. A la Vilella Alta (Priorat), avui se celebra un plenari municipal.



A Badalona, una sentència ha impedit que l’ajuntament pugui obrir al públic aquest dimecres tal com havia pactat amb els treballadors.