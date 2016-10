Notícia La FAAD reclama garanties pels drets dels discapacitats L’entitat posa de relleu la necessitat de modificar la llei actual Una dona en cadira de rodes passeja per la capital. Autor/a: TONY LARA

La nova junta de la Federació Andorrana d’Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD), encapçalada per la seva presidenta, Agustina Grandvallet i la vicepresidenta, Anna Parramon, van manifestar ahir en roda de premsa la necessitat de modificar la legislació actual per fer complir la Convenció de l’ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat que va ser ratificada pel Govern el 2013. Des de l’entitat van indicar que cal elaborar aquest text legislatiu per evitar «que els drets dels discapacitats es dilueixin dins d’una llei d’igualtat», a la qual, malgrat aquest apunt, donen ple suport.



D’altra banda, la Federació també reivindica que els discapacitats comptin amb els mateixos drets en l’àmbit escolar i també en el laboral que la resta de ciutadans. En aquest sentit, el gerent de l’entitat, Jacint Risco, va considerar que actualment les empreses ja no són tan reticents a implementar les quotes de persones amb discapacitat dins de la plantilla malgrat insistir en què encara hi ha molta feina per fer.



Pel que fa a l’accessibilitat, Risco va recordar que la Llei data del 1995 i que, passats 20 anys, molts dels punts que hi figuren encara no s’han complert. «El 2002 havia d’estar tot adaptat i estem a 2016 i tot just ara el Govern ha licitat un estudi sobre l’accessibilitat», va lamentar. Un dels punts que demanen és que tots els autobusos estiguin adaptats.

D’altra banda, Grandvallet també va posar de relleu l’excessiva burocràcia que, asseguren, perjudica els afectats i provoca que l’entitat rebi entre 500 i 600 consultes a l’any. Relacionat amb aquest fet i per tal de donar una millor atenció, volen incloure un mediador o terapeuta ocupacional que els ajudi.



La FAAD va insistir també en la necessitat d’acompanyar els familiars amb persones amb discapacitats.



La llei per complir els drets, abans de finals d’any



- El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va indicar ahir que abans que acabi l’any està previst que s’entri a tràmit parlamentari un projecte de llei de mesures urgents que modificaran diverses lleis per adaptar-les a la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat, ratificada el 2013. Així ho va explicar a la Festa Magna preguntat sobre la preocupació manifestada per la Federació Andorrana d’Associacions de Discapacitats (FAAD), per la possibilitat que els drets d’aquest col·lectiu puguin diluir-se dins d’una llei d’igualtat. En aquest sentit, Espot va aclarir que una cosa és la llei d’igualtat que “previndrà i atacarà problemàtiques vinculades a la discriminació”, i una altra són les modificacions legislatives que es portaran a terme per acomplir amb el conveni de les Nacions Unides.