Notícia Liberals exigeix informació de l’Acord d’Associació El grup parlamentari vol el document del marc institucional amb la UE El conseller liberal Carles Naudi d’Areny-Plandolit. Autor/a: TONY LARA

El Grup Parlamentari Liberal vol conèixer quines són les propostes «consensuades i comunes» que el ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, va anunciar el passat 4 d’octubre. Els liberals van recordar ahir que el ministre va fer unes declaracions als mitjans de comunicació en les quals anunciava que s’havien aconseguit «propostes consensuades i comunes» en la negociació sobre el marc institucional en les negociacions amb la Unió Europea (UE) i que això era «un bon senyal».



El conseller general liberal Carles Naudi d’Areny-Plandolit ha entrat a Sindicatura una demanda d’informació per disposar d’una còpia del document estabilitzat del marc institucional de l’Acord d’Associació i, a més, demana un informe de quines són les propostes consensuades i comunes que va anunciar el ministre i quines no ho són.

El liberal fa la demanda d’informació després de conèixer, a través de la premsa, que s’han aconseguit propostes consensuades i comunes. El conseller lamenta que «se’ns dóna molt poca informació als consellers i per aquest motiu hem d’utilitzar la demanda d’informació per poder saber com van les negociacions amb Europa» i afegeix «que és una tònica d’aquest Govern ocultar com evolucionen les negociacions».



Naudi ha aprofitat per recordar que «encara estem esperant la resposta de Govern a l’informe del nostre assessor» en referència al document entregat al Govern elaborat per l’assessor del Grup Liberal especialista en temes comunitaris i acords d’associació».