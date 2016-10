Martí defensa Saboya davant de nous correus del ‘cas Mateu’

SDP demana explicacions a Saboya i Alcobé sobre els correus electrònics



Socialdemocràcia i Progrés (SDP) demana a Demòcrates per Andorra (DA) que «afronti el problema de cara» i que expliqui totes les informacions que estan sortint al voltant del cas Mateu amb «total transparència». En aquest sentit, el conseller general d’SDP, Víctor Naudi, va apuntar ahir en roda de premsa que «com més triguin serà pitjor. Han de donar explicacions i parar l’hemorràgia».

Naudi també va indicar que els correus electrònics que involucrarien el ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, i el ministre d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions, Jordi Alcobé, en la trama lobbista que hauria començat l’exconsellera Meritxell Mateu «semblaria que segueix el mateix camí». Amb la diferència, va puntualitzar, que de moment «ni Alcobé ni DA donen explicacions». Evidentment, va remarcar, «si es demostra que han utilitzat el càrrec en benefici propi estaríem parlant d’un delicte» i, per tant, caldria demanar responsabilitats polítiques.

El conseller també va lamentar que tots els «escàndols» recents només contribueix a «la mala imatge d’Andorra». «L’afer BPA no està acabat ni molt menys», va afegir. Per la seva banda, el secretari d’organització del partit, Joan Marc Miralles, va insistir en què DA «ha de fer un acte de transparència amb els seus votants i la gent que no ha fet política que deixin el seu lloc».

La Llei de l’INAF/ D’altra banda, el conseller general Víctor Naudi va reiterar el seu desacord amb les reformes que es volen impulsar en el projecte de llei de modificació de la Llei de l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF). Després que en la darrera sessió del Consell General es tombés l’esmena a la totalitat, Naudi va insistir en què és «una mostra més de la mala forma de legislar de DA».

El d’SDP va considerar que amb la possibilitat que els alts càrrecs de l’INAF s’ocupin per persones que no tinguin la nacionalitat andorrana s’està donant un missatge equivocat tant a la comunitat internacional com als joves del país. «Tenim la país gent preparada i capacitada i no podem enviar el missatge que no es compta amb ells», va manifestar.

Tant Naudi com Miralles van posar de relleu també que els arguments que en la sessió al Consell General els va donar el Govern per tirar la reforma endavant no els van convèncer.

