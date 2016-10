Notícia Urbanisme analitza els càmpings de l’Alt Pirineu La reunió ha estudiat compatibilitzar seguretat amb els equipaments Reunió de la Comissió d’Urbanisme de l’Alt Pirineu, a la Seu.

La Comissió d’Urbanisme de l’Alt Pirineu ha aprovat elaborar un pla especial per regular els càmpings ja existents a la regió, alguns dels quals s’han trobat amb problemes de compatibilitat pel risc d’inundació. En la reunió celebrada al CETAP-Telecentre, a la Seu, s’ha tractat l’exempció de sis dels més de 60 càmpings que hi ha al territori pirinenc, la majoria dels quals estan ubicats a prop del riu. Entre els que s’ha analitzat hi ha el càmping Buchaca, al municipi de Montferrer i Castellbò.

El director general d’Urbanisme, Agustí Serra, ha matisat que l’objectiu final és «regular el funcionament dels càmpings ja existents» i fer compatibles les mesures per prevenir aiguats amb la continuïtat d’aquests equipaments turístics. Serra s’ha mostrat convençut que es pot trobar una solució per conciliar la seguretat i els interessos del sector, mitjançant plans especials o bé informes urbanístics. Els altres càmpings que s’han analitzat en aquesta reunió són El Remei, al Pont de Suert; Sol i Neu, a Espot; Aigües Braves, a Llavorsí; i Borda de Farreró i Noguera Pallaresa, a Sort.

Pel que fa específicament a l’Alt Urgell, la comissió ha aprovat un pla especial urbanístic per regular les edificacions de l’Hotel Os de Civís. Concretament, es permetrà ampliar la instal·lació no pas pel que fa al nombre d’habitacions, que roman en 48, sinó per poder oferir serveis com ara una piscina coberta, un aparcament i una botiga per als clients. Aquest hotel està en règim de sòl no urbanitzable però encara no es considera una edificació històrica, per la qual cosa se li donarà una qualificació especial tenint en compte la seva importància dins d’aquest singular nucli del terme de les Valls d’Aguilar, al qual només s’hi pot accedir amb cotxe des d’Andorra, informa RadioSeu.

En la reunió també s’ha aprovat, com a punt destacat, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de la Guingueta d’Àneu. En espera de l’aprovació definitiva, s’ha presentat els principals aspectes del planejament d’un dels municipis catalans que encara no en tenia. La proposta implica sobretot els tres principals nuclis dels 14 que té el terme: la Guingueta, Escaló i Escalarre. S’hi incorpora la possibilitat de fer fins a 400 nous habitatges, bàsicament concentrats en aquests pobles, amb la possibilitat de construccions puntuals a la resta de pobles.

L’ordre del dia, amb una trentena de punts, també ha inclòs diverses mesures relatives a equipaments ramaders, industrials o de serveis, a petició dels respectius municipis implicats. La reunió ha comptat amb l’assistència, entre d’altres, de la delegada del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Rosa Amorós; el director general de Polítiques de Muntanya, Albert Alins, i el director de l’IDAPA, Pere Porta.