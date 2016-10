Notícia Copa Catalana de Joves Promeses d’eslàlom a Arfa La competició se celebrarà aquest dissabte vinent El Cadí CK, a la Copa Catalana de Joves. Autor/a: Cadí, joves, eslalom, promeses

Arfa serà escenari aquest dissabte de la quarta prova de la Copa Catalana de Joves Promeses d’eslàlom. La competició es podrà veure a l’estadi d’aigües braves del poble.

La prova d’Arfa arriba just després de la tercera cita, que es va celebrar el cap de setmana passat a Ponts i en la qual el Cadí Canoë-Kayak va tornar a destacar amb un total de 17 podis. A nivell femení, Noemí Font i Aina Ferrer van fer el primer i el segon lloc tant K1 com en C1 infantil. En K1 aleví, el podi el van formar Mariona Garreta, Júlia Pueyo i Míriam Albertón. Garreta i Pueyo també van fer el primer i el segon lloc en C1 aleví. En K1 benjamí els primers llocs van ser per a palistes de l’AE Pallars, amb victòria per a Valèria Meira.

En les categories masculines, Aitor Fernandes va fer un tercer lloc en C1 infantil, nivell dominat pel Mig Segre amb els dos primers llocs per a Pau Gibert i Aleix Jou. En K1 infantil, Adrià Herreros i Aitor Fernandes van pujar al podi, només superats pel pontsicà Pau Gibert, que repetia triomf. En C1 aleví, amb victòria per al pallarès Jonc Hurtado, els urgellencs Marc Vicente i Manel Contreras van quedar segon i tercer respectivament. A la prova de K1 aleví, Contreras va guanyar i Vicente va repetir segon lloc, mentre que Hurtado va ser tercer. I en benjamins, Jan Vicente va guanyar tant el K1 com en C1.

D’altra banda, el Club Cadí Canoë-Kayak ha expressat públicament el condol per la mort, aquest dimarts, de Pere Framis Sánchez, un dels col·laboradors més actius de l’entitat al llarg dels darrers anys.