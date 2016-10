Sessions ‘low cost’ el 24, 25 i 26 d’octubre als cinemes illa Carlemany

Anar al cinema d’aquí a un parell de setmanes tindrà tots els avantatges del món. Si habitualment, veure una pel·lícula a la gran pantalla de l’Illa Carlemany es paga a cinc euros els dimecres, a set els caps de setmana i a sis la resta de dies, el cap de setmana del divendres 24, dissabte 25 i diumenge 26 d’octubre, veure qualsevol producció de la cartellera costarà 2,90 euros.



Sessions low cost per a tots els públics que amb tarifes reduïdes a més d’un 50% del preu habitual del cap de setmana, no deixa de ser una oferta difícil de rebutjar per a qualsevol, amb l’objectiu d’incentivar la gent a consumir un producte més difícil de sostenir amb la irrupció d’internet i la pirateria, principalment. I aquesta no és la primera vegada que s’engega aquesta iniciativa, batejada com el FestAndCine! La primera vegada va ser al maig. Una crida en tota regla a aconseguir quelcom que sembla impossible: omplir les sales dels cinemes.



Llavors va ser tot un èxit. Aquesta vegada, s’espera una resposta similar. L’acció –igual que es fa amb molt èxit al país veí del sud, Espanya– pretén apropar i fer gaudir al públic d’uns dies de cinema a un preu més reduït de l’habitual. La idea, novament, serà la de comprar les entrades directament a la taquilla, fins que s’esgotin. Res de comprar-les per anticipat per internet.

S’acaba el cicle ‘aragonès’ / D’altra banda, ahir es va posar punt i final al batejat com cicle de cinema aragonès d’aquesta setmana. Una iniciativa que proposava gaudir de les propostes cinematogràfiques Bendita calamidad, La novia i Refugiados amb entrada de franc a totes tres.

INFERNO, NOVETAT / Demà surt a la llum la cartellera dels pròxims set dies, amb l’aparició en cartellera d’Inferno, la continuació d’una saga iniciada del director Ron Howard iniciada amb El Código da Vinci i Ángeles y Demonios. També s’estrenaran Ozzy, aquí hay perro encerrado, Alas de Mariposa i Mascotas. Es mantenen en cartellera Un monstruo viene a verme, La fiesta de las salchichas, El hombre de las mil caras, Cigüeñas i Bridget Jones Baby.