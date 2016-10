Notícia Riberaygua treu les botigues al carrer per atraure compradors L’associació no veu «ni bé ni malament» el tancament al trànsit de Meritxell Rosa Pasquet. Autor/a: El Periòdic

L’Associació de Comerciants de Riberaygua i Travesseres durà a terme una iniciativa demà i dissabte per tractar de dinamitzar les compres a la zona, que consisteix en, segons explica la seva presidenta, Rosa Pasquet, «donar la benvinguda a la tardor» traient tota l’artilleria al carrer. «Tipus mercat» i amb nombroses «promocions i liquidacions». Moda, complements i una mica d’alimentació és el que es podrà trobar.



Aquesta és una fórmula que els comerciants d’aquest barri de la capital ja van fer servir fa un mes i segons assegura el vicepresident, Antoni Miralles, «va funcionar molt bé». Llavors van ser 16 els estands de botigues que van sortir a vendre a l’exterior i per als dos dies que s’apropen seran 21 els que ho faran. «Molta gent no entra a les botigues, així que hem de ser nosaltres els que ens acostem al client. Si Mahoma no va a la muntanya, que sigui la muntanya la que vagi a Mahoma…», va metaforitzar Pasquet.



El Comú d’Andorra la Vella donarà totes les facilitats del món per afavorir aquest col·lectiu. Així doncs, permetrà que es talli el trànsit, ajudant així a que la gent opti també per desviar la seva ruta de la sempre present zona de Carlemany i Meritxell. Demà, des de les sis de la tarda fins les nou de la nit. Dissabte, de dotze del migdia a nou de la nit.



No hi haurà cap temàtica concreta. Cada estand farà la seva, però sí que exhibiran un cartell de comerç al carrer i tindran com a ganxo, a banda del tall del trànsit, música per donar salsa a les compres.



«Meritxell, ni bé ni malament» / Fa any i mig que es va crear l’associació dels comerciants de Riberaygua, conscients que la unió fa la força, i conscients que el poder de Meritxell i Carlemany, no té rivals. El col·lectiu que presideix Pasquet, però, no veu «ni bé ni malament» que el carrer de compres per excel·lència s’hagi convertit en exclusiu per a vianants en dates i horaris claus, o que visqui dies especials com els de Vivand. Al contrari: «Aquestes iniciatives aconsegueixen que la gent surti al carrer i això és quelcom que ens beneficia a tots», puntualitza Pasquet per afegir: «La nostra zona també ha de fer accions per incentivar els veïns i els turistes». D’aquí el Comerç al carrer, per intentar combatre la metamorfosi que ha sofert en els darrers anys el client: «La gent comprava més abans, però el món ha canviat i les preferències també. Hi ha un excés d’informació i d’ofertes, també hem de lluitar contra les vendes per internet… I al final has d’anar tu a buscar el client», va reflexionar Pasquet.



Perquè d’establiments d’aquesta zona n’hi han uns quants: 189 comerços del quals 52 són de restauració, 82 de serveis i sis d’allotjaments, a més del 25 locals buits. «Cap d’ells, però, està al carrer Riberaygua», aclareix Miralles».