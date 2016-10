La capital pujarà el preu de l’aigua i se centrarà en baixar el consum

Andorra la Vella consumeix diàriament una mitjana de 450 litres d’aigua per persona, quan els cànons internacionals «recomanen gastar al voltant de 250 litres», segons va detallar ahir la cònsol major de la parròquia, Conxita Marsol.



Per intentar baixar aquest consum, el comú realitzarà una campanya de conscienciació i sensibilització de cara a la ciutadania i als «grans consumidors de la parròquia, que són sobretot els hotels», va detallar Marsol. Així mateix, la cònsol va anunciar que la ciutadania «ha de començar a ser conscient del que costa mantenir l’aigua i la seva qualitat», per tant, de cara al proper any es pujarà el preu de l’aigua a la parròquia.



L’augment de les tarifes serà «mínim», va matisar Marsol, i es farà en funció del consum. «Els qui consumeixin menys pagaran menys, això ja s’ha estat fent fins ara i seguirem aquesta línia, però adaptant més els costos». Marsol va puntualitzar que des de l’any 2006 «no s’ha apujat el preu de l’aigua, en canvi, les inversions han sigut constants, doncs en els darrers anys s’ha fet una inversió d’uns dos milions d’euros».



Actualment, el preu de l’aigua és de 0,26 euros per metre cúbic i a través dels pagaments de dit consum el comú recapta al voltant d’1.800.000 euros a l’any. Amb tot, Marsol va assegurar que a dia d’avui Andorra la Vella és «la parròquia que fem pagar l’aigua més barata i en canvi som una de les que destinem més diners al departament d’aigua». I tot i que la intenció és «seguir fent inversions, mirarem de seguir un camí més sostenible».

Nova turbina / Precisament –i seguint aquesta línia de consum sostenible– el conseller de Medi Ambient i Innovació, David Astrié, va detallar ahir que el comú de la capital ha passat un concurs nacional «d’adjudicació i instal·lació d’una turbina de producció d’energia elèctrica».



Aquesta s’instal·larà dins de la mateixa canalització, i aprofitant la gravetat de l’aigua abans d’entrar al dipòsit generarà electricitat. Amb aquest nou sistema es preveu estalviar entre uns 40.000 i 50.000 euros a l’any. Per tant, és una instal·lacio «que rendibilitzarem en poc temps», va afegir Astrié.

Dipòsits de la capital / Diferents consellers del Comú d’Andorra la Vella es van desplaçar ahir fins als dipòsits d’aigua potable de la Birena per visitar les instal·lacions i conèixer de més a prop l’emplaçament. En dita visita, Astrié va remarcar que el comú se sent «orgullós» de la xarxa d’aigües que té. «Crec que és un exemple, no tenim cap problema perquè s’hi ha anat invertint diners i s’ha fet inversió durant molts anys».



La zona de la Birena compta amb quatre dipòsits, dos de l’any 1975 i dos del 1995. I amb tots ells es capta el 60% de l’aigua que arriba a la parròquia. A més, Astrié va puntualitzar que en dites instal·lacions «s’ha fet una inversió de 600.000 euros per poder treballar en el tractament de l’aigua, perquè a la Birena l’aigua té una mica d’arsènic i aquest s’ha de treure abans de distribuir l’aigua». Els treballs es van iniciar el passat any i s’han acabat aquest 2016.