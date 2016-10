L’envelat de la Fira s’endarrereix

La fira d’Andorra la Vella es caracteritza pel gran envelat que engloba els diferents estands i aparadors que cada any mostren els productes, entitats i associacions del Principat. Però enguany sembla que hi ha hagut un petit entrebanc i que l’envelat arribarà amb una mica de retard. Fins i tot, hi ha la mínima possibilitat que finalment dita coberta no acabi arribant i que el comú hagi de fer servir un pla B.



La cònsol major de la capital, Conxita Marsol, va matisar ahir en declaracions a EL PERIÒDIC que encara no se sap al cent per cent si l’envelat tradicional de cada any es podrà posar, tot i que «a hores d’ara [ahir] hi ha un 90% de probabilitats que tot sorgeixi amb normalitat i que la coberta es pugui col·locar, potser un dia o dos més tard del previst, però la intenció és seguir posant l’envelat de sempre». En tot cas, la cònsol va assegurar que hi hagi o no l’envelat, la fira es farà «sí o sí», i durant els dies previstos. També va puntualitzar que durant el matí d’avui el comú sabrà si finalment es pot comptar amb dita coberta o no.



El retràs per la instal·lació que ha de cobrir la fira ha estat degut a uns problemes de termini amb el proveïdor, «perquè no sabia si podria portar l’envelat a temps o no, però pel que fa al muntatge, l’empresa s’ha compromès a fer-lo encara que s’hagi de treballar durant el cap de setmana», així doncs, els dies de fira es mantenen, va afegir la cònsol.



Pel que fa al pla B, Marsol no va voler avançar esdeveniments, perquè com va remarcar, la previsió és que hi hagi carpa, però va puntualitzar que el pla alternatiu hi és.