Els èxits fan pensar en ser als Jocs Olímpics de Tòquio

Els karatekes nacionals segueixen sumant medalles en campionats destacats. Al 2020 els Jocs Olímpics se celebren a Tòquio i serà la primera vegada que aquesta art marcial entri al programa. Els andorrans volen ser en aquesta cita.



Sandra Herver acaba de guanyar la medalla de plata a la primera edició de la Copa Iberoamericana, que va disputar-se a Braga, amb la participació de nou països. Suma una temporada exitosa i mira a mig termini de cara a la cita olímpica. Ser al Japó dintre de quatre anys «serà molt difícil, però no és desgavellat, de fet treballem per això», afirma la karateka, que va penjar-se el metall a Portugal en kumite -61 quilos. En primer ronda superava a la portuguesa Alexandra Silva per 3-0. A continuació es trobava a l’espanyola Tània Suárez, empatant el combat i guanyant per 3-2 en la decisió arbitral. Es plantava d’aquesta manera a la final, on es trobava a una altra karateka espanyola, Aroa Rubio. L’enfrontament va ser igualat i molt tàctic, i va decidir-se a quinze segons pel final, amb la rival aconseguint l’únic punt. Qui no va poder superar cap ronda va ser Sergi Herver (-75 kg). Es trobava en primera instància amb un competidor equatorià, que va superar-lo. Aquest perdia en la següent ronda, pel que l’andorrà no va tenir la possibilitat de repescar.



Renoneixement escaldenc / Herver feia aquestes declaracions en el reconeixement que va realitzar ahir el Comú d’Escaldes-Engordany a alguns dels karatekes que setmanes enrera van guanyar medalles al Campionat d’Europa dels Petits Estats. La cònsol major, Trini Marín; i el conseller d’Esports, Jordi Vilanova, van donar un obsequi a Herver, Melània Hernández,Jordi Hernández i Joel Quintana. Herver assegurava que aquestes medalles van ser «molt difícils» de guanyar i que rebre un reconeixement públic és destacable perquè «el sacrifici que té un esportista, a vegades, no es reconeix i això ens ajuda moltíssim».

Medalles del Shotokan / El Campionat de Catalunya cadet júnior i sub-21 va disputar-se a Sant Celoni. El Club Shotokan d’Andorra la Vella va adjudicar-se tres medalles en kumite. Dani Maia aconseguia l’or en júnior -68 kg. La plata se l’adjudicaven en cadet Melchor Randy (-52 kg) i Maria Eugenio (+54 kg). Ricardo Braga, Sergi Ubach i Alexandre da Silva no van poder pujar al podi.