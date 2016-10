Iniciatives a Saragossa i Andorra per condemnar l’agressió a Iván Ramírez

L’estat d’Iván Ramírez continua en situació greu després de la brutal agressió rebuda el passat divendres a la localitat aragonesa d’Ejea de los Caballeros. La Guàrdia Civil segueix realitzant investigacions, però encara no ha efectuat cap detenció, tot i indicar que es troba a prop de fer-ho. La indignació del món de l’atletisme per la gravetat dels fets fa que sorgeixin diferents iniciatives tant a l’Aragó, on el corredor andorrà resideix des de fa anys, com al Principat.



A través de les xarxes socials s’ha organitzat per dissabte per part del col·lectiu de corredors aragonesos al parc José Antonio Labordeta de Saragossa una cursa de 5 quilòmetres en el seu honor, per donar-li suport i per manifestar un crit contra la violència. Al Principat també es realitzarà una iniciativa similar. Serà el 22 d’octubre a la Cursa de la Fira d’Andorra la Vella. La idea ha sorgit dels propis atletes del país, que volen tenir un record pel seu company i donar-li tot el suport des de la distància.