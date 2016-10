Marcel Besolí afronta el seu debut al Mundial amb expectatives

Dia important per a Marcel Besolí. Debuta al Mundial i ho fa en una cursa ben propera, el Ral·li RACC Catalunya-Costa Daurada. Avui arrenca i el pilot del Programa de Joves Pilots de l’Automòbil Club d’Andorra es troba en plenes condicions per tenir una estrena profitosa, que li permeti no només pensar en el present, sinó també en el futur per seguir competint.



Ahir va estar reconeixent els trams de les carreteres tarragonines a carretera oberta, prenent notes per utilitzar en cursa. Alguns dels traçats ja els coneix. «En els de terra no hi he corregut mai, però en els d’asfalt i he participat en algun ral·li proper. Són trams molt macos, i com que és un Mundial són llargs respecte al que estic acostumat. Tenen una mitjana de més de vint quilòmetres», indica Besolí, que està al volant d’un Peugeot 208 R2 de GC Motorsport, i que té al costat a la cabina a Xavi Carulla. Trobar-se disputant aquesta prova, debutant al Mundial, fa que estigui «alhora nerviós i il·lusionat, però això segon és el que queda per sobre. Veus que la cosa és seriosa quan estàs rodejat de pilots del Mundial». Fer-ho possible «no ha estat fàcil, però al final estarem en el podi de sortida de Salou».



Arriba a la cita mundialista provant el vehicle als ral·lis de Cervera i Valls, que li van servir per posar-lo a punt en diferents tipus de superfície. Un cop comenci a donar gas, «sortirem sense cap pressió encara que és evident que hem treballat molt per poder estar en la sortida i no anirem de passeig. Mai he disputat un ral·li amb un recorregut tan exigent, l’objectiu serà acabar però amb un bon ritme i millorant a mesura que anem superant les especials». Depenent de la superfície amb què es trobi l’estratègia és diferent, amotllant-se a les seves característiques: «En els trams de terra, en els quals no estic tan còmode, serem més conservadors mentre que en els trams d’asfalt procurarem tenir un ritme més competitiu i estar entre els millors de la categoria».



Avui els participants surten del podi de Salou per desplaçar-se a Barcelona i participar en una especial espectacle de 2,2 quilòmetres a la muntanya de Montjuïc de Barcelona. Aquesta és l’única cita del Mundial que és mixta. Demà es disputen les especials de terra i durant el cap de setmana les d’asfalt. En total són 1.378,31 quilòmetres, dels quals 321,08 són de velocitat, distribuïts en dinou trams cronometrats, onze diferents i, d’ells, dos poden considerar-se nous ja que fins el moment s’havien completat a l’inrevés.

Ogier pot ser campió / El francès Sébastien Ogier juntament amb el seu copilot Julien Ingrassia, tenen l’oportunitat de proclamar-se per quart any seguit com a campions del món. Encapçalen la classificació general amb 195 punts. El seu company d’equip Andreas Mikkelsen és segon amb 127. El noruec guarda un bon record de la prova catalana, ja que aquí l’any passat va aconseguir la seva primera victòria al campionat. En canvi, el gal no guarda la mateixa imatge. «És l’única prova de tota la temporada amb diferents superfícies i per això m’agrada tant. Hi vaig tenir molt èxit el 2013 i 2014, però l’any passat vaig cometre un error al Power Stage que ens va costar la victòria. Prometo que no tornarà a passar aquest any», admet Ogier, que només pensa en el títol i no està «per recordar aquell error. Vull aprofitar l’oportunitat que tinc de guanyar el Campionat del Món del 2016 i aquesta és la millor motivació per a mi». Per ser de nou campió necessita com a mínim concloure tercer i sumar un punt del Power Stage.