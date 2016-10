Instal·lació de dos nous radars per tram a la CG2

Els dos cinemòmetres de velocitat mitjana, la licitació dels quals es fa mitjançant concurs nacional, se situaran entre el túnel de Ràdio Andorra i la Boca est del túnel de les Dos Valires, i a la desviació de Sant Julià de Lòria de la rotonda d’Aixovall fins el pòrtic existent entre la boca sud del túnel i la plaça Laurèdia.



Aquesta novedosa mesura respon a les recomanacions de la Taula Nacional de Mobilitat, seguint les indicacions derivades d’un estudi sobre el risc pel pas de matèries perilloses pel túnel de Sant Julià de Lòria.



Al seu torn, tant l’Organització per a la Cooperació i Desenvolupament Econòmics com l’Associació Mundial de la Carretera també van suggerir la instal·lació de mesures de seguretat addicionals sempre que sigui possible donat el risc que comporta el transport d’aquest tipus de matèries en aquestes zones.