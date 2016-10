Notícia Ningú és profeta a casa seva La dificultat de voler ser laboralment transgressor al nostre país Els ponents de la jornada i la moderadora del debat, ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

Ser influencer no és senzill, ni és de franc. Aquest és un dels missatges que ahir va planar sobre la sala d’actes del Centre Cultural La Llacuna amb la primera de les #CJExperiències que va unir, sota el títol Sóc viral. Coneix com treballen bloguers, youtubers i instagramers tres dels influencers més importants del nostre voltant.



Mantenir l’essència de com és un mateix i publicar només aquells continguts que a llarg termini no t’incomodin és un dels secrets per fer-te lloc enmig del gruix d’influencers que hi ha actualment. Alhora, ser molt conscient que a les xarxes socials no hi ha límits, per tant, cal anar-se posant objectius per assolir, i estar alerta d’algunes marques que quan aconsegueixes cert prestigi entre els teus seguidors volen aprofitar-se de tu i fer publicitat a un baix cost. Consells de la mà d’Edwar Tiger (instagramer), Victoria Kemerer (bloguera) i Belena Gaynor (youtuber) que van repassar la seva trajectòria (més de cinc anys cada un d’ells) i els moments més interessants de la seva vida enfront de la pantalla que els han dut a ser seguits per milers de persones.



I un missatge final, la poca maduresa de la societat (i les empreses) d’Andorra per entendre aquest nou fenomen publicitari, ja que Tiger i Kemerer, residents al país, consideren que han tingut molt poc suport per poder-se desenvolupar aquí, i que és ara, quan ja tenen una bona cartera de seguidors, quan comencen a fer-los cas. Segons ells, encara fa falta molt de temps per a que aquí s’entengui que treballar d’internet no és ser un vividor, sinó intentar transgredir i ser capaç de viure d’una de les teves passions.



Una de les #CJExperiències / Carnet Jove Andorra ha preparat diversos esdeveniments, sota el títol #CJExperiències, per als joves del Principat. Tres de les activitats són xerrades encaminades a què joves emprenedors donin el seu punt de vista sobre la seva feina.



Després de la d’ahir, la següent serà el dia 2 de novembre a càrrec de l’emprenedora Txell Costa, que sota el títol Creu en tu, troba la teva passió i fes-la rendible, explicarà com el fet de ser emprenedor li ha permès viure de la seva passió i fer-se la vida a mida. Costa compartirà amb els joves com la confiança i el creure en un mateix són les claus per poder emprendre amb tranquil·litat.



El 23 de novembre arribarà la tercera #CJExperiència amb l’escriptora Laia Soler, que compartirà «com escriure un llibre (o tres) i no morir en l’intent», cosa que l’ha portat a ser una de les escriptores amb més d’èxit de la literatura juvenil actual ja que amb 26 anys ja ha publicat tres llibres: Nosotros después de las doce, Heima es hogar en islandés i Los días que nos separan.