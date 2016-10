Notícia La Guàrdia Civil intervé en el que va d’any 1’5 milions en divises El volum de paquets de tabac intervinguts ha estat de 180.000 Un decomís de tabac de la Guàrdia Civil. Autor/a: GUÀRDIA CIVIL

La Guàrdia Civil de Lleida ha aixecat durant els primers nou mesos de l’any més d’un centenar d’actes per infracció en aplicació de la normativa sobre blanqueig de capitals per no declarar legalment l’entrada de diners a l’Estat espanyol procedents d’Andorra. En el mateix període de 2015, el cos policial va obrir 64 expedients.



En aquest sentit, segons dades de la Guàrdia Civil, durant aquests nou mesos s’han intervingut més d’1’5 milions d’euros a la duana de la Farga de Moles, mentre que durant els mateixos de l’any passat, la quantitat intervinguda es va situar prop del milió d’euros. Pel que fa al contraban de tabac, el volum de paquets intervinguts en el que portem d’any ha estat de 180.000, xifra superior als 160.000 confiscats en el mateix període l’any passat. El valor d’aquest tabac supera els 800.000 euros.



Les dades les ha donat a conèixer la subdelegada del Govern espanyol a Lleida, Inma Manso, durant els actes de celebració de la Verge del Pilar com a patrona de la Guàrdia Civil, juntament amb el tinent coronel de la Comandància del cos policial a la capital del Segrià.