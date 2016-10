Saboya: «Hi ha una campanya per desgastar aquest Govern»

El ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, va assegurar ahir que les diferents informacions relacionades amb membres del Govern que han sortit publicades a mitjans de comunicació catalans i espanyols són una maniobra que va començar arran de la intervenció de Banca Privada d’Andorra (BPA). «Hi ha una campanya que està dissenyada per desgastar aquest Govern des d’una situació que es va crear i que tots sabem», va declarar durant la celebració del Dia de la Hispanitat.Davant dels nous correus electrònics publicats per El Triangle i que involucrarien el ministre Saboya i el ministre Alcobé en la trama lobbista de l’exconsellera Meritxell Mateu, el responsable de la cartera d’Afers Exteriors va insistir en què «el que s’ha de fer és seguir governant». «És el que hem fet durant aquest any i mig afrontant una situació molt dura, amb una sèrie de comportaments i actituds d’algunes persones molt limitades que han posat en perill el país i l’estabilitat del sistema financer», va sentenciar. Per tot plegat, Saboya va considerar que «és injust que ara haguem de justificar tot i res i en canvi des d’aquests entorns es segueixi promovent aquesta campanya». «El temps ens donarà la raó amb tots els plantejaments», va augurar.Precisament sobre els darrers correus que l’assenyalen com a part implicada en la trama lobbista per portar a Andorra la línia de negoci d’Allianz relacionada amb les assegurances d’expatriats, el demòcrata va reiterar que l’Executiu va analitzar el projecte «com qualsevol altre». Segons va afirmar, es tractava «d’un projecte perfectament viable però molt complexa», ja que «tenia moltes derivades tant pel que fa la Seguretat Social Andorrana com des del punt de vista de convenis bilaterals i multilaterals que calia signar».Saboya va remarcar que el Govern va fer «una anàlisi molt aprofundida» i va decidir rebutjar la proposta. Va plantejar però, què hauria passat en cas que s’hagués decidit tirar endavant «un projecte perfectament viable»: «Ens acusarien d’haver fet lobby, d’haver propiciat una situació d’avantatge per alguns». Al final, va apuntar, «no hem de donar el plaer de vèncer a qui vol animar i atiar aquestes polèmiques».En relació al Cas Pujol i a les presumptes amenaces que Higini Cierco va denunciar per part de comandaments policials espanyols per aconseguir informació bancària de l’expresident de la Generalitat de Catalunya, Saboya va recalcar que «les relacions entre ambdós estats es regeixen pels principis de l’Estat de dret» i que tot ha transcorregut «dins de la normalitat més absoluta».D’altra banda, el ministre portaveu, Jordi Cinca, va comentar ahir que li sembla «inaudit que doni explicacions dels seus comptes», en referències als arguments que Xavier Espot ha exposat sobre els moviments bancaris a BPA abans d’emetre’s la nota del FinCEN. «Li tinc certa admiració», va afegir, «perquè ha dit molt més del que hauria d’haver fet, ja que no hi ha cap vincle amb la seva activitat política». Cinca va lamentar que «hi ha gent que només fa que vincular el Govern amb tot el que surt del tema BPA», i va insistir que el cas està judicialitzat.

Higini Cierco compareixerà el 19 d’octubre



- Higini Cierco compareixerà dimecres que ve a les 10 del matí i a porta tancada davant la comissió de BPA. Aquesta intervenció va ser ajornada a demanda de l’accionista de l’entitat i a l’espera que la Batllia donés per finalitzades les declaracions.

- D’altra banda, l’exadvocat dels germans Cierco, Jaume Bartumeu, encara no ha rebut la carta que l’ha de citar davant la mateixa comissió per declarar sobre els fets en categoria d’«opinador públic».