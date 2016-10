Notícia La Massana guanya els litigis amb Ordino per la delimitació La justícia argumenta que s’han de complir els Acords del 1974 La Seu de la Justícia. Autor/a: MARICEL BLANCH

El Tribunal Superior de Justícia ha decidit desestimar el recurs presentat pel Comú d’Ordino i, per tant, dóna la raó a la Massana en la demanda interposada per delimitació de termes, segons recull la sentència publicada ahir al Butlletí Oficial del Principat (BOPA). El Superior també ha decidit que els polígons cadastrals 129, 130 i 131 pertanyen a territori massanenc tal com s’estableix als Acords del 1974.



En ambdós casos la Massana va denunciar que el comú ordinenc sobrepassava els seus límits i aquest darrer va presentar recurs d’apel·lació. La Justícia però, ha desestimat els dos recursos i ha concedit la raó a la Massana. En el primer dels casos, la Massana demanava la nul·litat de l’Ordinació del Comú d’Ordino ja que hi consten «una sèrie de vies, camins i /o carreteres que no es trobaven en la seva totalitat o en part dins del terme de la parròquia d’Ordino, no respectant doncs els límits recollits a l’acte de limitació de termes de l’any 1974».



El Tribunal, que ja va donar la raó a la Massana en la sentència de la primera demanda i abans del recurs, confirma la seva decisió. Vista la sentència, doncs, Ordino haurà d’adaptar la mateixa als límits establerts en els Acords de 1974 i treure els terrenys que pertanyen a la Massana.



D’altra banda, pel que fa a la segona sentència publicada i que fa referència als polígons cadastrals 129, 130 i 131 ubicats a la zona de Lloser d’Ordino, Santa Caterina i Bony de la Gonarda i l’Encontrella, la Batllia també confirma la sentència recorreguda pel comú ordinenc i el condemna a modificar en les fitxes dels polígons esmentats els límits entre ambdues parròquies d’acord amb l’establert per l’acta del 17 de juliol de 1974.



La Massana també demanava la declaració de nul·litat de ple dret del Decret del Comú d’Ordino, ja que els polígons esmentats «no es troben en el terme de la parròquia d’Ordino i no coincideixen amb els límits parroquials establerts». En aquest sentit, des de la Massana recorden que per a ells no suposarà cap canvi i que validen el que marquen els Acords de 1974.