Notícia Salafranca deixa el càrrec per «raons personals» La consellera d’Educació espanyola va renunciar un dia abans de l’inici de curs Salutació entre el ministre Jover i la consellera Salafranca, ahir. Autor/a: ANA/M.F.

La consellera d’Educació de l’Ambaixada d’Espanya, Maria Soledad Salafranca, va aclarir ahir que va presentar la renúncia al seu càrrec al Ministeri d’Educació espanyol el passat 8 de setembre, és a dir, un dia abans de l’inici del curs escolar.



Salafranca va argumentar que ja fa quatre anys i mig que exerceix el càrrec a Andorra i va recordar que els consellers només poden estar cinc anys en una destinació. La consellera va remarcar que el seu objectiu era la creació del centre integrat María Moliner i que la seva renúncia va tenir lloc després de la «culminació» del repte. Per tant, la consellera va desvincular la seva dimissió a les queixes d’alguns pares en l’inici de curs per manca de docents –«ja està resolt»– i va puntualitzar que no són qüestions atribuïbles a la conselleria. Salafranca va concloure que marxa per «motius personals» i pels «principis i valors de coherència i dignitat».