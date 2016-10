Notícia Les conclusions de l’aigua contaminada, a fi de mes Es declara la cessació de pagaments i fallida d’Aigües del Pirineu

L’abril passat, unes 4.000 persones residents a Catalunya van resultar intoxicades per norovirus després de consumir uns lots d’Aigua d’Arinsal. Després de l’escàndol i de confirmar-se que el brollador està contaminat, la planta embotelladora va haver de suspendre l’activitat. El BOPA va publicar ahir el decret de la cessació de pagaments i fallida d’Aigües del Pirineu, S. L. U.



Després de tants mesos, però, encara no se sap l’origen de la contaminació de les aigües freàtiques. El ministre portaveu, Jordi Cinca, va assegurar ahir que abans que acabi el mes el Govern ha de rebre «les conclusions» que determinin com van anar a parar els norovirus a l’aigua, tot i que la captació està protegida per un perímetre de seguretat.



Cinca també va comentar que s’han adjudicat «algunes actuacions de les recomanacions» que els van fer diversos experts després de descobrir-se el motiu –que no l’origen– de la contaminació.



El saig Xavier Granyó ha estat nomenat administrador judicial. Els creditors de la cessació de pagaments i fallida han de lliurar a Granyó, en el termini de 30 dies a partir de la publicació, els justificants de llurs crèdits per a la seva verificació i per a que pugui fer-se la relació corresponent. La història es repeteix. Aigua d’Arinsal ja va fer fallida fa uns anys.