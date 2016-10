Notícia Montobbio referma la necessitat de pacte amb la Unió Europea L'ambaixador recorda la voluntat d’Espanya de donar suport a Andorra en aquest procés de negociacions Les autoritats andorranes i espanyoles celebren la Festa de la Hispanitat, ahir a l’Andorra Park Hotel. Autor/a: MARICEL BLANCH

L’ambaixador espanyol, Manuel Montobbio, va refermar ahir en el discurs en motiu del Dia de la Hispanitat la necessitat d’arribar a un acord d’associació amb la Unió Europea (UE), així com la voluntat d’Espanya de donar suport a Andorra en aquest procés de negociacions. «Navegar cap a Europa, construir Europa és avui, per a Andorra i per a la Unió Europea, negociar l’Acord d’Associació i preparar-nos mútuament per a la transformació i la oportunitat que comporta», va opinar. La porta cap a la UE farà, va afegir, que «no ens conformem amb ser, únicament, el que som» i ajudarà a «arribar a ésser el que podíem ésser, i no hauríem sigut ni seríem sense ella».



Montobbio també va remarcar que les relacions bilaterals entre els dos estats són bones i que es regeixen pels principis de l’Estat de Dret. En aquest sentit, va apuntar que s’han de seguir la Constitució, les lleis i els tractats internacionals quan «els estats hagin de navegar en qualsevol circumstància».



En el seu discurs, l’ambaixador també es va referir a la continuïtat del sistema educatiu espanyol a Andorra amb la culminació del centre integrat Maria Moliner i va considerar que és un senyal de «compromís i permanència». També va agrair a la consellera d’Educació, Maria Soledad Salafranca, la seva tasca perquè aquest centre s’hagi posat en marxa.