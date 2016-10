Camp diu que Andorra ha perdut el lideratge de la «guerra comercial»

Andorra està en una «guerra comercial contínua –en el bon sentit de la paraula– amb els països veïns [Espanya i França]». Així ho va detallar ahir el ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, durant la presentació de la quarta edició de l’Andorra Shopping Festival.



Camp va detallar que actualment «tenim una competència molt marcada a tot el sud d’Europa, sobretot a les zones més properes a Andorra, i hem de ser els primers d’aquesta guerra, hem de ser els líders. Perquè aquest lideratge l’hem perdut una mica».



Precisament, per intentar recuperar aquesta posició capdavantera en el món comercial, Camp va anunciar que durant la segona setmana de novembre es presentarà el pla estratègic comercial que el ministeri ja porta temps elaborant. Aquest nou pla implicarà els comuns, el Govern, Andorra Turisme, les associacions i els negocis del sector, «hi haurà feina per tothom», va afegir.



Tot i això, el ministre va remarcar que s’ha avançat «molt en els darrers anys. Hem fet un salt endavant, però malauradament, no és suficient». Camp va matisar que actualment cinc milions de visitants «vénen un dia al país a comprar, i entre els turistes, les compres no són el principal motiu de visita».



Des del passat any els comerços ja no s’adhereixen a l’Andorra Shopping Festival. «L’esdeveniment ja està molt consolidat i entenem que els comerços són suficientment responsables per –pel seu compte, sense haver-los d’obligar a firmar un acord de col·laboració– fer les ofertes que creguin oportunes», va matisar Camp.



El ministre també va recordar que Andorra té més de 1.000 comerços «i al final es fan competència entre ells i creiem que cadascun sabrà jugar les seves cartes. La nostra missió és que vingui gent a Andorra, i a partir d’aquí cadascú ja s’espavilarà per saber què ha de fer per atreure clientela».