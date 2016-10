Aires de nova temporada

«Aires frescos, aires que porten noves tendències, aires que deixen pas a la imaginació». Sota aquest lema, l’Andorra Shopping Festival iniciarà enguany la seva quarta edició. L’esdeveniment, que es realitzarà del 28 d’octubre al 13 de novembre, se centrarà en l’aire com a tema principal, i al voltant d’aquest es desenvoluparan les diverses activitats i dinamitzacions.



El pressupost d’aquest any és de 710.000 euros. D’aquests, 190.000 s’han emprat per realitzar l’esdeveniment en si, 43.000 per fer la campanya de comunicació interna a Andorra i 477.000 per fer un pla de mitjans a Espanya i França. Amb tot, s’espera que durant les dues setmanes que dura l’Andorra Shopping Festival el país pugui acollir uns 334.629 visitants, «un 2,4% més que el passat any», segons va detallar ahir el gerent d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, durant la presentació del festival.



En relació als visitants que vindran al país, Andorra Turisme espera que 89.391 siguin turistes i 245.238 excursionistes. A més, es preveu que els visitants espanyols creixin un 2,4% (arribant als 166.129) i els francesos un 1,8 % (sent-ne 168.500).



Accions / L’edició d’enguay realitzarà set accions principals. La primera: ambientació al carrer i aparadors. Els comerços donaran un aire més original a les compres vestint els aparadors per a l’ocasió. Globus, globus i més globus, aquests seran els encarregats de mostrar «les últimes novetats per a aquesta temporada», segons va detallar Budzaku.

A més, els visitants podran trobar ofertes i promocions en moda, complements, bellesa, esports, etcètera, i els comerços obriran al públic fins a les deu de la nit (el 29 d’octubre).

La segona acció se centrarà en dinamitzar els carrers. Es faran actuacions de grups musicals com Moby Dixie o Sandryriverdixie Jazz Band, així com activitats de teatre com Drac, de la companyia Teatro Imaginario. La tercera acció serà fer tallers per adults i infants. Entre aquests hi haurà: tallers per saber vestir, per saber què posar-se en una primera cita o les claus ideals per omplir l’armari. També es faran tallers per als més petits, perquè segons va detallar l’organització del festival, «els menuts són els futurs compradors».



Seguint amb les accions, la quarta se centra en el projecte Art Shopping. Els carrers centrals s’ompliran d’escultures efímeres amb el globus com a figura encarregada de transportar el vianant a un ambient «festiu, alegre i creatiu».



La cinquena acció és la desena edició de l’Andorra a Taula, que enguany comptarà amb la participació de 33 establiments de la restauració. I la sisena és una marató fotogràfica. Com cada any, l’esdeveniment ofereix un seguit de concursos i programes a participar perquè els clients, a través de la seva experiència en el festival, puguin guanyar diversos premis.



En aquesta ocasió, hi haurà un premi de 1.500 euros en material fotogràfic a la millor col·lecció de set fotografies i un altre de també el mateix valor a la millor col·lecció de cinc fotografies

Per últim, la setena acció se centra en els partners del festival que també participaran fent accions i dinamitzacions al carrer.