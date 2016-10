La Bebe més sincera arriba a l’Auditori Nacional

Després de gairebé quatre anys de silenci, Bebe torna als escenaris i ho fa, per primera vegada, al 34è Festival Narciso Yepes Ordino i Fundació Crèdit Andorrà.

L’artista extremenya presenta el seu nou disc Cambio de piel, una producció que ella mateixa presenta com el millor disc de la seva carrera i que descriu com un retrobament amb la millor Bebe, íntima i creativa, sensual i sincera.



Les cançons parlen de vivències, moments de la seva vida, sentiments, relacions, amors, desamors i de la seva filla. «Jo crec que he estat una cantant força propera i íntima en tots els meus discs. Però en aquesta ocasió he fet un disc encara més profund» explica la cantant. Bebe actuarà a l’Auditori Nacional d’Andorra el divendres 14 d’octubre, a les 21.00 hores. I el preu de les entrades per al concert de l’artista oscil·la entre els 20 i 30 euros, depenent de la posició en què es vulgui veure l’actuació i si es compra l’entrada anticipada o no.



L’artista extremenya ha compost i gravat aquest darrer treball amb Carlos Jean, productor dels seus primers dos àlbums: Pafuera Telarañas (2004) i Y (2009).