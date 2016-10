Alcobé nega totes les acusacions i posa el seu càrrec a disposició del cap de Govern

El ministre d'Administració Pública, Transports i Telecomunicacions, Jordi Alcobé, ha comparegut aquest dijous per assegurar que no va conèixer l'existència de la nota del FinCEN fins el 9 de març i que si bé entre el 12 i el 13 de març va retirar diners de BPA, els va restituir quan es van instaurar les restriccions de retirada d'efectiu. També ha negat que Meritxell Mateu intentés influir-lo per portar a terme el projecte d'Allianz, i ha explicat que la seva relació professional amb BPA, iniciada l'any 2006, es va acabar un cop ell ja era ministre perquè era necessari fer una transició i que mai va percebre retribucions des de la societat Landstreet. Després de donar les explicacions "vista la campanya de difamacions i manipulacions", Alcobé ha anunciat que ha posat el càrrec a disposició del cap de Govern per tal que decideixi sobre la seva continuïtat a l'Executiu. Amb tot, durant la seva compareixença també ha dit que no vol perdre més temps en aquestes qüestions i que intentarà "a partir d'ara dedicar-me en cos i ànima al que se m'ha encomanat".