Demà té lloc una nova edició de la Nit de l'Esport de l'Alt Urgell

Demà se celebrarà una nova edició de la Nit de l’Esport de l’Alt Urgell. La gala se celebrarà a partir de les 21.30 hores al restaurant de l’Hotel Andria, amb un sopar en el transcurs del qual es lliuraran els premis als millors esportistes i clubs de la comarca, segons el criteri del jurat. L’organització és a càrrec de la revista Les Mesures del Pirineu.

Enguany la Nit de l’Esport preveu un total d’11 premis en diferents categories, en la majoria de casos amb diferents aspirants. En el Premi a la Projecció Esportiva, els candidats són Guillem Sánchez (CEFUC), Andrea Seijas (Karate Kobudo Pirineus) i Jordi Pons (CHPA Cadí). En el de Millor Equip Base, hi aspiren les joves promeses del Cadí CK, l’Edfor juvenil i el Sedis Efausa B. Com a millor esportista júnior, s’han presentat les propostes de Bernat Vilà (Karate Kobudo), Raül Garcia-Alejo (FC Barcelona infantil) i Cesc Colell (CEFUC), a nivell masculí; i en noies, Aina Izquierdo (CHPA Cadí), Mònica Dòria (Cadí CK) i Paula Colomines (Taekwondo Segre).

En el premi de Millor Esportista Sènior, a nivell masculí hi figuren Jordi Alís (UEU), Jordi Badia (HC Lleida Llista) i Miquel Martínez (equip ciclista Corvi-Camping El Molino); i a nivell femení, Noemí Isla (CHPA Cadí), Annebel Van der Knijff (Cadí CK) i Míriam Martínez (CE Pontsicà). Pel que fa al premi de Millor Esportista amb Projecció Internacional, hi figuren els noms del pilot Jaume Betriu (KTM Enduro), el fondista Sadurní Betriu (CEFUC) i la palista Núria Vilarrubla (Cadí CK). En l’apartat de Millor Entrenador, s’hi presenten Berta Perdigues (CHPA Cadí), Antonio García Medel (CE Ciutat La Seu) i Javi Padial (FCB Escola).

En clubs, el premi a la Millor Entitat es decidirà entre el CF Castellciutat, el Sedis Bàsquet i l’Urban Sport Padel Club. Al guardó de Millor Esdeveniment, s’hi presenten el Cadí CK (Copa del Món de Canoe Eslàlom), la UEU (Escanyabocs) i Lokal 23 (Sant Silvestre-Memorial Marc Peña Turet). El Reconeixement a la Dedicació i la Constància es decidirà entre el president d’honor del Club Cadí Canoë-Kayak, Josep Castellarnau; i l’EDFOR, pel seu 20è aniversari.

La Nit de l’Esport també preveu alguns premis ja consensuats prèviament. Així, enguany el Premi Obra Social per a la Integració des de l’Esport serà per al Taller Claror, que celebra el 40è aniversari. I el Premi a la promoció de l’Esport el rebrà el CE Ciutat La Seu.

El sopar és obert a tothom. El preu del cobert és de 30 euros per persona i les inscripcions encara es poden fer personalment a les oficines de Les Mesures, a l’avinguda Salòria 30 de la Seu.